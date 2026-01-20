¡Insólito! Este es el nuevo artefacto en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya dieron inicio a la segunda semana de competencia por lo que todos han manifestado sentir gran incertidumbre ante los nuevos retos que se avecinan para el juego.

Pese a las estrategias y varias alteraciones dentro de la convivencia del lugar, los participantes se llevaron una nueva sorpresa al ser testigos de la llegada de un integrante fundamental para el desarrollo del juego.

¿Quién es el nuevo habitante de la competencia?

Se trata del famoso y recordado teléfono de los poderes que se encuentra dentro de una cabina amarilla. Según el presentador Marcela Cezán, este artefacto llega para generar distintas sorpresas durante la semana por lo que sonará siete veces distintas y este mismo número de celebridades debe atender a los llamados.

La novedad se dio por medio del famoso congelado con el que todas las celebridades tuvieron que quedar inmóviles para ser sorprendidos por el ‘Jefe’. Por esto, varios jugadores ya han manifestado su incertidumbre ante las próximas llamadas que entren, pues estas pueden ser tanto positivas como negativas.

Nicolás Arrieta y Valentino Lázaro comen insectos

Por otro lado, los famosos vivieron una inédita experiencia ya que se vieron obligados a degustar una amplia variedad de insectos. A petición de Johanna Fadul, nueva líder de la semana, Nicolás Arrieta y Valentino Lázaro cumplieron con la importante misión de probar los pasabocas.

Ante todo pronóstico, ambos creadores de contenido manifestaron sentirse cómodos ingiriendo dichos insectos ya que tenían noción del sabor y textura de los mismos. Así mismo, Arrieta manifestó que Fadul hizo una mala elección ya que, según sus comentarios, debía escoger a un participante que tuviera fobia al platillo.

Línea de vida de Nicolás Arrieta

La Casa de los Famosos Colombia ya inició con su formato de la línea de vida con la que todos los participantes tienen la oportunidad de comentar detalles inéditos de su historia.

En una nueva ocasión, Nicolás Arrieta logró romper el silencio en donde confesó que desde siempre vivió con padres separados, estudió en siete colegios, ingresó en una clínica de reposo y enfrentó la decepción de sus seres amados.