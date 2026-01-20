¿Indirecta?: Feid habría hecho referencia a Karol G en una historia de Instagram

Lo que empezó como un rumor ha tomado más fuerza que nunca tras la confirmación, por parte de una famosa revista internacional de entretenimiento, sobre la finalización de la relación entre Karol G y Feid.

Pese a que este tema tomó mayor fuerza a finales del año 2025, hoy millones de fanáticos ya han dado por hecho esta noticia.

¿Karol G y Feid terminaron?

Después de 3 años de una mediática y aclamada relación por parte de millones de seguidores, la revista TMZ dio a conocer que los antioqueños habrían terminado su relación ya que “fuentes cercanas” manifestaron que ambos finalizaron su vínculo amoroso hace unos meses.

Pese a que no ha habido contestación por parte de los representantes legales de los dos equipos, en las horas más recientes, millones de internautas han manifestado que dicho asunto habría sido “obvio” a raíz de la evidente lejanía que los dos cantantes han dejado ver durante los últimos meses.

Feid habría recordado a Karol G en su Instagram

Tras la lluvia de comentarios, la prensa ha estado detrás de cada detalle en la vida de los paisas para poder resolver el misterio que ha tenido en vilo a toda la prensa, tanto nacional como internacional.

Pese a que no ha habido pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la información suministrada por TMZ, los fanáticos ya hicieron reconocimiento de un peculiar detalle dentro de la más reciente historia de Feid en su cuenta oficial de Instagram.

La instantánea deja ver un pequeño jardín en lo que parece ser una calle residencial de una ciudad colombiana. Sin embargo, en la foto se exalta la presencia de una flor exótica de color naranja con amarillo.

Por supuesto, las redes sociales estallaron ya que dichos colores han estado fuertemente asociados a la “Bichota” con su más reciente disco ‘Tropicoqueta’ que posee esta colorimetría y el uso de flores en todo su álbum.

Foto: Captura pantalla IG @Feid

Último post de Karol G y Feid juntos

Esta noticia toma por sorpresa a los más fieles fanáticos de su relación ya que ambos artistas siempre se mostraron abiertos a revelar detalles de su vida en pareja. Por esto, miles de fanáticos se han dirigido a las redes sociales para corroborar que dichos posts juntos sigan arriba.

La última publicación de Carolina y Salomón juntos, desde la cuenta del paisa, fue el 20 de junio del 2025. Este carrusel deja ver detalles inéditos de un viaje en el que ambos compartieron un verano en paradisíacas playas.