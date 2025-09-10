CANAL RCN
Nuevo comunicado oficial sobre el estado de salud de Zion: ¿regresará pronto?

El más reciente comunicado de prensa reveló detalles sobre el estado de salud actual del artista.

Foto: AFP

octubre 09 de 2025
07:38 a. m.
El mundo del espectáculo se ha visto impactado tras el más reciente anuncio en el que se involucró al cantante Zion en un accidente en el que su estado de salud se vio comprometido.

Por esto, miles de fanáticos y artistas se han tomado sus redes sociales para manifestar su preocupación y buenos deseos por su pronta recuperación.

¿Qué le pasó al cantante Zion?

En los días más recientes se compartió un comunicado de prensa, por medio de las redes sociales oficiales del artista, en donde se reveló que el estado de salud del puertorriqueño era reservado tras verse involucrado en un accidente.

Según medios internacionales, el hecho se habría presentado, presuntamente, mientras el hombre viajaba en moto tras celebrar el cumpleaños del artista Tito el Bambino.

Aunque el comunicado oficial no precisó las causas del accidente, el hecho ha generado gran conmoción entre su comunidad de fanáticos, pues el día martes se informó que su estado de salud era reservado.

¿Cuál es el estado de salud de Zion?

En las horas más recientes, se compartió un nuevo comunicado de prensa oficial en el que se anunció que el artista continúa recuperándose, de manera “favorable”, por lo que se espera que su proceso avance le permita volver nuevamente a los escenarios musicales.

Así mismo, se precisó el agradecimiento hacia los fanáticos por las muestras de solidaridad que se han dado a conocer en las diferentes redes sociales. Dentro de esta ola de mensajes se destacó el del cantante J Balvin, quien se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para expresar su solidaridad y sus deseos por la rápida recuperación de su colega.

“A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante. Zion promete volver más fuerte que nunca”, finaliza el comunicado.

