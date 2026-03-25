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"En shock": Yeferson Cossio dio detalles de un accidente que pudo haberle costado la vida

El creador de contenido estuvo muy cerca de estar involucrado en un grave siniestro vial.

Foto: @yefersoncossio en Instagram.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
11:06 a. m.
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Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido, viajó en los últimos días a Europa para vacacionar y asistir al Tomorrowland Winter.

El paisa se encuentra con Carolina Gómez, su novia; Gisela y Cintia, sus hermanas; y Jhoan López, su cuñado.

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Durante las primeras jornadas, Yeferson Cossio y sus acompañantes disfrutaron del turismo y de nuevas experiencias, pero el martes 24 de marzo vivieron un momento angustioso que pudo haberles costado la vida. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?

Así fue el peligro accidente en el que por poco resultan afectados Yeferson Cossio y sus seres queridos

En la tarde del 24 de marzo, Yeferson Cossio, junto a su novia, su cuñado y sus hermanas, se subió a un carro y circuló por una carretera europea.

Sin embargo, en un tramo pasaron cerca de un vehículo que se quedó sin frenos y que por poco los choca y los involucra en un accidente de gravedad.

"Un carro venía sin frenos, nos rozó por detrás, se fue contra una zanja y se estrelló durísimo con una viga de un puente", comenzó explicando Yeferson Cossio.

"Íbamos como a 120 kilómetros por hora y las chicas aún están en shock", complementó junto a un video en el que Carolina Gómez, su novia, apareció entre lágrimas.

¿Cuál es el estado actual de Yeferson Cossio y sus familiares?

A pesar del susto, Yeferson Cossio y sus seres queridos salieron ilesos de lo ocurrido y pudieron seguir disfrutando de su viaje.

"Se murió": Yeferson Cossio está de luto
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De hecho, en las últimas horas, el creador de contenido publicó varias historias disfrutando de la fiesta del Tomorrowland Winter.

 

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