Nuevos regalos en La Casa de los Famosos Colombia: ¿de qué se trata?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por las últimas semanas del juego, de modo que, el ‘Jefe’ ha realizado diferentes actividades para evocar nostalgia.

Los famosos fueron sorprendidos al recibir gratas sorpresas, en las horas más recientes, para recordar la presencia de sus familiares.

Los seis participantes, que se mantienen en la competencia, se vieron impactados al recibir una caja sorpresa con un regalo en su interior, durante la hora del desayuno. De esta manera, cada famoso recibió un desayuno sorpresa que les fue enviado directamente desde sus familias.

El presente sorprendió a las celebridades, quienes manifestaron su nostalgia al comer, después de varios meses, algunos de los alimentos favoritos con la sazón de sus seres queridos. Por su parte, Melissa recalcó sentirse bastante aliviada ya que pudo recibir los alimentos veganos por los que ha desarrollado varias discusiones con sus demás compañeros.

En el caso de Emiro Navarro, la Toxi Costeña y Andrés Altafulla, participantes de otra región, expresaron sentirse alegres al poder degustar algunos de los mejores sabores de sus ciudades natales.

Por otro lado, el barranquillero tuvo la oportunidad de sincerarse con su compañero Mateo al revelarle que no se siente cómodo con algunas de las actitudes que Gate ha desarrollado en contra de él. Según sus palabras, no ha logrado tranquilidad en el lugar al sentirse humillado con dicha situación.

Es innecesario pero si veo que mis comentarios se molestan, con mis comentarios, yo no lo hago más. Ayer yo me sentía agobiado por tanta soberbia, sátira y yo me preguntaba que hasta cuándo… Dios no quiere ver a sus hijos humillados ni en una situación así, agregó.