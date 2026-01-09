CANAL RCN
"Me intervinieron": reconocida presentadora y actriz tuvo que ser operada de urgencia tras diagnóstico de cáncer

La presentadora fue diagnosticada con cáncer en septiembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
08:03 p. m.
En septiembre de 2025, Osmariel Villalobos, la famosa presentadora, actriz, modelo y exreina de belleza de Venezuela, fue diagnosticada con cáncer de mama.

La oriunda de Maracaibo se encontró un pequeño bulto en una de sus mamas y, tras los respectivos estudios, los especialistas le hicieron saber que era maligno y que había que iniciar el tratamiento con urgencia.

Y, a pesar de que Osmariel Villalobos ha sido juiciosa con las recomendaciones médicas desde que conoció si diagnóstico, a finales del 2025 informó que le realizaron unos nuevos exámenes y que le encontraron nuevos tumores alrededor de la mama.

En consecuencia, sus oncólogos buscaron nuevas alternativas y le realizaron una cirugía en el inicio del 2026. ¿Qué manifestó Osmariel Villalobos tras ese procedimiento quirúrgico?

Así fue como Osmariel Villalobos, la reconocida presentadora y actriz de Venezuela, anunció que le hicieron una cirugía para tratar su cáncer

En las últimas horas, Osmariel Villalobos posteó una foto desde una camilla, aseguró que su cirugía fue un éxito y se mostró muy optimista frente a su diagnóstico.

"Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida con una mastectomía unilateral en el seno derecho. Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece. El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana, un límite amoroso y un “hasta aquí” que mi cuerpo pidió antes de romperse", comenzó escribiendo Osmariel Villalobos, la reconocida presentadora.

"Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro y la libero. Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida y también comprendí que podía irse. Gracias a Dios por sostenerme en cada paso. Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que me acompañó con amor, oraciones y presencia. No es el final de nada, es el inicio de una forma distinta de vivir, de cuidarme y de elegirme", concluyó.

Su mensaje completo fue el siguiente:

Este es el apoyo que ha recibido Osmariel Villalobos, la actriz y presentadora de Venezuela, tras su cirugía por el cáncer de mama

Tras la publicación de Osmariel Villalobos, sus seguidores, amigos y colegas le enviaron palabras de amor y le desearon una pronta recuperación.

"Te declaro sana en el nombre de Jesús", "te amamos", "abrazo grande", "Dios te sane", "honro tu proceso y tu valentía", "Dios te bendiga", "siempre contigo" y "estaremos en todo momento", han sido algunos de los mensajes.

 

