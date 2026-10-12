Mosty revela las claves del éxito mundial del reguetón hecho en Medellín

Alejandro Patiño, conocido en la industria musical como Mosty, ha dedicado buena parte de su vida a entender cómo se construyen las canciones que conectan con millones de personas. Su acercamiento a la producción comenzó cuando tenía apenas 12 años, impulsado por una relación con la música que, según cuenta, estuvo presente desde su infancia por influencia familiar.

En entrevista con Noticias RCN, en una conversación con Vanessa de la Torre, el productor habló sobre su oficio, el crecimiento internacional del reguetón y el papel que ha desempeñado Colombia en la transformación de la música urbana.

¿Cómo comenzó su relación con la música?

La música siempre ha estado en mi vida por temas familiares. Quise explorar cómo se hacía y entender qué había detrás de las canciones. Cuando tenía 12 años, uno de los discos que más grababa era Un día normal, de Juanes. Desde entonces empecé a acercarme cada vez más a ese universo.

¿Qué hace exactamente un productor musical?

Es la visión y el traductor entre el mundo del artista y el público. El artista tiene una idea de lo que quiere expresar, y el productor lo ayuda a darle forma para que esa propuesta pueda conectar con quienes la escuchan.

Mosty y la identidad musical de Medellín

¿Qué se compone primero: la letra o la música?

Pueden ocurrir las dos cosas. A veces se empieza por la letra y, en otras ocasiones, los primeros sonidos despiertan ideas que terminan convirtiéndose en una composición. No existe una única fórmula.

¿Por qué Medellín terminó convirtiéndose en una capital mundial del reguetón?

En Colombia, cada región tenía una identidad musical. Bogotá contaba con grandes artistas de pop, Cali tenía una tradición salsera muy fuerte y en otras zonas también había sonidos propios. Medellín todavía estaba construyendo esa identidad y, de manera natural, el reguetón encontró un espacio que conectaba con la estética de la ciudad y su cultura de fiesta.

Con el tiempo, el mundo adoptó ese patrón rítmico y lo mezcló con otros géneros hasta llevarlo a públicos de distintos lugares.

J Balvin y el impacto global de la música colombiana

¿Cómo comenzó su relación profesional con J Balvin?

Sky fue quien me acercó a él. Primero conocí a Sky y después empezamos a trabajar en equipo. J Balvin ya era conocido en Colombia, pero todavía no tenía el mismo impacto internacional. Una de las primeras canciones importantes para su expansión fuera del país fue Tranquila.

¿Colombia comprende la dimensión internacional de su música?

Creo que estamos dentro de una burbuja y no siempre entendemos lo importantes que somos para el mundo. La música ha motivado a muchas personas a visitar el país. Hoy Colombia despierta interés internacional, al igual que Puerto Rico y Argentina, porque existe expectativa por conocer qué nuevos sonidos y artistas van a surgir.