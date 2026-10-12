Tenso momento de Pirlo con un hincha de América en el Pascual Guerrero: esto pasó.

América de Cali e Independiente Medellín protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la fecha 14 de la Liga Betplay el pasado 11 de octubre en el estadio Pascual Guerrero en Cali; la 'mechita', que marcha primero en la tabla de posiciones, buscaba mantener su racha victoriosa mientras el 'poderoso' necesitaba sumar puntos para seguir dentro de los 8 clasificados.

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Medellín terminaría ganando el juego por 2-1 después de iniciar perdiendo a los 7 minutos; América jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión del defensa Dany Rosero.

El club caleño pudo habilitar la totalidad de las tribunas para este partido por primera vez desde el terremoto del 10 de agosto y más de 30 mil hinchas 'escarlatas' se hicieron presentes en el Pascual Guerrero. El cantante de música urbana, Pirlo, que ha demostrado públicamente su cariño por América de Cali, se sumó a la fiesta que armaron los hinchas rojos y dio de qué hablar una vez finalizado el encuentro.

Tenso momento de Pirlo con un hincha de América en el Pascual Guerrero

Después de que terminó el partido, el cantante caleño se dirigía hacia una de las salidas mientras varios hinchas lo seguían en busca de una foto, y sin personal de seguridad para proteger su integridad, como sucede normalmente con los artistas; sin embargo, dos hombres con prendas alusivas al América estuvieron pendientes de que nadie se acercara con otras intenciones.

Este fue el caso de un hincha que estaba preparado con su celular para tomarse una foto con el artista, pero para llamar su atención lo agarró del cuello, provocando un tenso momento; los dos hombres que acompañaban a Pirlo alejaron rápidamente al fanático con un empujón.

"Tiene que respetar. Tiene que respetar. Cogiendo a la gente así como si me conociera. Tiene que portarse serio", fueron las palabras que el cantante le dijo al hombre que lo agarró, pero terminaron dándose un apretón de manos para que la situación no pasara a mayores.

Pirlo se aleja de las polémicas

En una reciente historia publicada en Instagram, Pirlo aseguró que en este momento de su carrera no estaba interesado en buscar peleas o generar polémica tras los constantes señalamientos que otras personas hacen contra él y que solo estaba enfocado en seguir creciendo musicalmente; actualmente, el caleño ocupa los primeros puestos de las principales listas de música en el país con la canción ´Paradixe' junto a Feid y El Americano 4KT.