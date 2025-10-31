CANAL RCN
Estos son los países donde está prohibido celebrar Halloween

Conozca los países donde esta tradicional fiesta está prohibida.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
01:15 p. m.
Mientras que en gran parte de América Latina el 31 de octubre se conmemora como una fecha de disfraces, dulces y fiestas temáticas, un número significativo de naciones alrededor del mundo ha optado por prohibir, desincentivar o imponer severas restricciones a la celebración de Halloween.

Los motivos detrás de estos vetos son variados, abarcando desde la estricta observancia religiosa hasta la protección de la identidad cultural y la seguridad pública. Esta festividad de raíces celtas, popularizada por la cultura estadounidense, se convierte en un punto de fricción cultural y político en varios rincones del planeta.

El grupo más prominente de países que rechazan Halloween lo hace por motivos religiosos y culturales, principalmente en naciones de mayoría musulmana, donde la festividad es vista como "haram" (prohibida) o como una perniciosa "invasión cultural occidental".

¿Qué países prohíben el Halloween?

Arabia Saudita encabeza esta lista con una prohibición estricta. La policía religiosa del reino ha llevado a cabo detenciones por organizar fiestas o vender artículos alusivos a Halloween, argumentando que la celebración promueve prácticas contrarias a la ley islámica y al monoteísmo.

De manera similar, en Irán, las autoridades prohíben cualquier acto público o referencia a esta fecha, especialmente en escuelas. Consideran que la celebración exalta valores ajenos al islam y socava los principios culturales y religiosos del país.

Malasia y Jordania también han tomado medidas para prohibir o limitar la celebración en el ámbito público por razones comparables, asociando la festividad con lo pagano y lo satánico.

En otras naciones, la prohibición surge de un esfuerzo estatal por proteger las tradiciones nacionales frente a la globalización. Uzbekistán es un claro ejemplo; desde 2011, su gobierno prohibió Halloween por considerarla una celebración "moralmente inapropiada" y una glorificación de valores que no se alinean con su sociedad.

Ruanda, en África, prohibió la celebración en 2013 con un argumento similar: evitar que una costumbre extranjera, ajena a sus raíces, pudiera desplazar las tradiciones propias del país y erosionar su identidad cultural.

En Rusia, aunque no existe una prohibición total a nivel nacional, la Iglesia Ortodoxa ha expresado un rechazo abierto, calificándola de festividad pagana que glorifica la oscuridad, lo que ha llevado a que en numerosas escuelas y centros educativos se desincentive o prohíba su promoción.

