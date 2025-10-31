Shein, el gigante del comercio electrónico reveló los infaltables para este Halloween: téngalo en cuenta

En Colombia, cada año más personas se suman a la fiesta: las calles se llenan de disfraces, las oficinas se transforman con decoraciones temáticas y hasta las mascotas participan en el desfile de creatividad.

Halloween ya no es solo pedir dulces o usar una máscara. Es un espacio para expresarse, jugar con la moda y la decoración, y crear momentos únicos alrededor de una fecha que combina misterio, humor y comunidad.

Por ello, SHEIN, el gigante del comercio electrónico, se sumó a la celebración con una amplia variedad de productos pensados para todos los estilos, edades y presupuestos.

Los infaltables que ofrece SHEIN para Halloween

Dentro de las novedades más innovadoras, se destacan opciones originales como las bolsas de bebida en forma de “sangre de vampiro” ver producto, un accesorio perfecto para darle un toque inesperado y divertido a tus reuniones.

El gigante también trae consigo una sección para disfrazar a sus mascotas con SHEIN PETSIN, una línea especial con disfraces y accesorios para perros y gatos. Desde capas de murciélago hasta collares temáticos, los peludos también pueden convertirse en protagonistas de la noche más espeluznante del año.

"Halloween es una de esas fechas que permiten a las personas expresarse sin límites, ya sea a través de la moda, la decoración o la creatividad. En SHEIN buscamos ser el aliado perfecto para que cada cliente pueda encontrar lo que necesita y vivir la temporada a su manera, siempre con opciones accesibles y divertidas.“”, mencionó un vocero de la marca.

Además de ello, Shein dio a conocer desde clásicos como brujas, vampiros y esqueletos, hasta propuestas más creativas y modernas que permiten personalizar tu look de pies a cabeza.

El comercio ofrece para quienes no se sienten cómodos con un disfraz. Este también ofrece camisetas, sudaderas y accesorios con estampados alusivos a la temporada, perfectos para llevar un toque de Halloween al día a día sin necesidad de transformarse por completo.

Finalmente, también dan a conocer en su catálogo temas de decoración para el hogar, como velas, guirnaldas, luces y objetos únicos que convierten cualquier espacio en un escenario digno de una película de suspenso o de una fiesta inolvidable.