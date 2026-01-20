CANAL RCN
Paola Jara rompió el silencio ante los falsos señalamientos contra Jessi Uribe por la muerte de Yeison Jiménez

Paola Jara se pronunció tras los falsos señalamientos contra Jessi Uribe por la muerte de Yeison Jiménez: esto dijo.

Paola Jara respaldó a Jessi Uribe por falsos señalamientos muerte Yeison Jiménez
Fotos: AFP-IG Yeison Jiménez

Noticias RCN

enero 20 de 2026
06:42 a. m.
El luto que embarga a la música popular colombiana tras el trágico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá, se ha visto empañado en las últimas horas por una ola de desinformación malintencionada.

En medio del dolor generalizado, surgieron rumores infundados que intentaron vincular al también artista Jessi Uribe con el deceso de su colega y amigo. Ante la gravedad de las acusaciones, Paola Jara, pareja de Uribe, rompió el silencio para exigir respeto.

La situación escaló en plataformas digitales, donde circularon versiones falsas, algunas aparentemente creadas con inteligencia artificial que señalaban una supuesta responsabilidad de Uribe en los hechos. Esto obligó a la pareja a pronunciarse firmemente para detener la difamación en un momento tan sensible para el gremio artístico.

Jessi Uribe y Paola Jara rechazaron las noticias falsas que están creando

La reacción inicial provino del equipo legal de Jessi Uribe. Mediante un comunicado oficial, desmintieron categóricamente cualquier rumor, calificando las publicaciones como noticias falsas que incorporan señalamientos graves sin ningún sustento probatorio.

El equipo del cantante santandereano anunció que tomará acciones legales para proteger su buen nombre, honra y dignidad ante estos ataques digitales que repudiaron por completo.

Paola Jara defendió a Jessi Uribe tras falsos señalamientos

Tras el comunicado de su pareja, Paola Jara decidió intervenir públicamente para respaldarlo y expresar su indignación. La intérprete no ocultó su molestia frente a la crueldad de inventar historias en medio de una tragedia real.

“Esto es una falta de respeto muy grande. Totalmente inaceptable”, mencionó Paola Jara, haciendo un llamado urgente a la cordura y al respeto por la memoria de Jiménez y por la integridad de su familia, que ahora también enfrenta el ataque mediático.

Con una postura firme, Paola Jara condenó la difusión de este tipo de contenidos maliciosos que solo buscan generar daño adicional.

