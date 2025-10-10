CANAL RCN
Paola Jara hizo una dolorosa confesión sobre la pérdida de sus embarazos anteriores

La cantante de música popular abrió su corazón y contó por primera vez las dificultades que enfrentó para ser madre, antes de la llegada de su hija Emilia.

Paola Jara Jessi Uribe
FOTO: Paola Jara - Facebook

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
08:28 p. m.
Paola Jara rompió el silencio sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida: las pérdidas que enfrentó antes de confirmar su actual embarazo junto a Jessi Uribe. En un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, la intérprete habló con profunda emoción sobre las dos veces en que su ilusión de ser madre se vio truncada.

La artista, reconocida por éxitos como Murió el amor y Mala mujer, explicó que fueron momentos de gran dolor y confusión. “A veces me cuesta asimilarlo. Fue algo muy doloroso”, dijo, recordando los años en los que intentó sin éxito quedar en embarazo, hasta llegar al punto de pensar que debía rendirse.

“Decidimos no intentarlo más”: la confesión más sincera de Paola Jara

Después de dos años intentando concebir, Paola Jara y Jessi Uribe optaron por dejar de insistir. La cantante contó que incluso habían decidido no recurrir a tratamientos médicos por miedo a complicaciones.

“Si las cosas no se dan, es porque Dios lo ha querido así”, afirmó con serenidad, dejando claro que la fe y el amor de pareja fueron su sostén durante esa etapa.

A pesar de la tristeza, Paola destacó la fortaleza de su relación con Jessi y la unión familiar que mantienen junto a los hijos del cantante. “Nosotros igual somos felices como pareja. Jessi tiene sus hijos que los amo, y tratamos de compartir mucho con ellos”, expresó.

Un embarazo inesperado que cambió su historia

El giro más inesperado llegó durante un viaje de trabajo. Paola confesó que no pudo continuar con sus anticonceptivos y, días después, notó algunos síntomas que despertaron su sospecha. Al confirmarlo, la emoción la sobrepasó: “Casi me desmayo. Fue como entrar en shock porque ya habíamos dicho que no”, relató.

A sus 42 años, la artista vive este embarazo como una bendición inesperada, convencida de que “no es cuando queramos, sino cuando Dios quiera”. Ahora, junto a Jessi Uribe, espera con ilusión la llegada de Emilia, la hija que tanto soñaron y que marca una nueva etapa en sus vidas.

