Paola Jara y su hermana dejaron boquiabiertos a sus seguidores con un video en la playa

La famosa cantante de música popular Paola Jara cautiva siempre a sus seguidores con su increíble belleza y su figura. Además, permanece muy activa en redes sociales mostrando las experiencias que vive junto a su familia y su esposo, Jessi Uribe.

Con una reciente publicación, la intérprete de 'Mala Mujer', ha dejado a todos sus seguidores enamorados con un video que compartió en su cuenta de Instagram. En esta publicación, se le puede ver disfrutando de unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, junto a su hermana María Jara, cada una con su pareja.

Las imágenes de Paola Jara y su hermana en la playa

En el video, Paola y María caminan felices a lo largo de la playa al ritmo de la canción 'Stolen Dance' de Milky Chance. Se robaron las miradas de los espectadores gracias a sus esbeltas figuras que lucieron en sus cautivadores trajes de baño.

María no perdió la oportunidad para expresar su amor y admiración hacia su hermana. En la descripción del video, escribió: "Como me encanta este plan. Junticas en la playa, siendo felices y muy despeinadas. Te amo Paola Jara, no me imagino la vida sin ti".

Decenas de fanáticos comentaron la publicación, resaltando la belleza de la familia Jara y el amor que comparten mutuamente. Paola continúa disfrutando de sus vacaciones en la paradisíaca playa antes de retomar su agenda de conciertos, por lo que los internautas permanecen pendientes de sus publicaciones en redes sociales para saber cómo avanza su increíble experiencia.

Los gustos de Paola Jara

Esta no es la única noticia que ha dado de qué hablar Paola Jara en los últimos días. La artista también ha confesado ser fanática de la producción 'Rigo' del Canal RCN, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán.

Sin embargo, por ahora, Paola Jara sigue deslumbrando a sus espectadores con su belleza que luce ahora con su familia en las playas de Punta Cana, compartiendo momentos especiales con su hermana y deleitando a sus seguidores con imágenes de sus vacaciones.