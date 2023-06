Reconocida actriz colombiana resultó estafada: “Me han tumbado”

Son un sinfín de comentarios los que se ven diariamente en las redes sociales sobre la nueva producción del Canal RCN, Ana de Nadie, una serie de televisión que se ha convertido en tendencia y que narra la historia de una mujer que, tras 25 años casada, decide separarse de su esposo como consecuencia de una infidelidad.

La protagonista de esta nueva producción es la reconocida actriz Paola Turbay, quien interpreta a Ana en la novela, y quien, además, fue señorita Colombia en 1991. Participó en el concurso de Miss Universo en 1992. Además de esto, ha participado en diferentes series de talla internacional.

Nació en Houston, Texas, Estados Unidos, pero desde muy pequeña inició su carrera profesional en el territorio colombiano, gracias a esto, ha interpretado distintos personajes en la televisión nacional.

Ahora, se roba los corazones de los colombianos por su actuación en Ana de Nadie y por su papel de empoderamiento femenino. Sin embargo, Turbay no solo se ha vuelto tendencia por la novela, sino porque, además, recientemente se conoció que fue víctima de estafa.

Paola Turbay confirmó que fue víctima de estafa

Paola compartió a través de sus redes sociales su experiencia, con el objetivo de prevenir a sus seguidores y evitar que más personas caigan en los engaños.

“Les quiero contar que me han tumbado y estoy haciendo este video para que no les pase lo mismo y para que me ayuden a reportar la cuenta (…) resulta que yo estaba buscando uniformes de trabajo para comprar y de repente, en mi cuenta de Instagram, aparece el perfil de una cuenta, que yo no sigo, promocionando esos uniformes que yo estaba buscando. Parecía una cuenta seria, con más de 10.000 seguidores”, explicó.

Paola confesó que le compartió el contacto de esta empresa a una persona de su confianza para que la ayudara a realizar la compra y que el pasado 28 de mayo hicieron la transferencia.

“El domingo en la noche hicimos la transferencia y el lunes no volvieron a aparecer. No respondían a mensajes, no respondían a llamadas y nos dio por meter ese número telefónico a truecaller y apareció que eran estafadores. Cuando vimos eso, les escribimos y les dijimos que si no respondían íbamos a reportar su cuenta en Instagram y nos bloquearon. Inmediatamente, llamamos al banco y ahora tenemos que hacer la denuncia en la Fiscalía”, agregó.

La reconocida actriz también aprovechó el espacio para aconsejar a sus seguidores y evitar que los implicados “puedan tumbar a alguien más”.