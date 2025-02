Hija de Paquita la del Barrio se accidentó tras enterarse del fallecimiento de su madre

El mundo de la música ranchera está de luto tras la partida de Paquita la del Barrio, quien falleció el pasado lunes 17 de febrero.

La icónica cantante mexicana, reconocida por sus letras contundentes y su inconfundible voz, dejó un legado imborrable en la industria musical.

La enfermedad que deterioró la salud de Paquita la del Barrio

Durante los últimos meses, el estado de salud de Francisca Viveros Barradas (nombre real de la artista) se había visto seriamente afectado. En su entorno cercano se sabía que padecía un trombo pulmonar, lo que complicó su respiración y la obligó a depender de oxígeno.

Adicional a ello, sufría un problema en el nervio ciático, que le provocaba dolores fuertes en la espalda y piernas, siendo esta la razón del aplazamiento de sus últimos conciertos.

El accidente de su hija tras recibir la noticia

En las últimas horas, Martha Elena, hija adoptiva de la cantante, compartió su sentir ante la pérdida de su madre. Durante una entrevista con el programa 'Primera Mano', llamó la atención de la reportera el hecho de que presentaba visibles golpes recientes en la frente y la nariz.

Al ser cuestionada sobre lo ocurrido, Martha Elena confesó que sufrió un accidente en el momento en que le dieron la trágica noticia de la muerte de su madre.

"Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara; pero está bien, estoy bien", aseguró conmovida. Afortunadamente, las heridas fueron superficiales y no requirió atención hospitalaria.