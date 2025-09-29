CANAL RCN
Colombia

Galán se pronunció tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar: Bogotá endurecerá sus requisitos para eventos masivos

Fanáticos esperaban a la entrada del Vive Claro, cuando Páramo dio la noticia.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
11:33 a. m.
Tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá por “dificultades logísticas del promotor y del evento”, como informó la empresa Páramo, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que la ciudad reducirá los tiempos otorgados a las casas realizadoras de eventos para tramitar sus permisos.

“Es una costumbre de muchos de los actores de este sector presentar los documentos a última hora. Ellos, mínimo, nueve días antes del evento deben presentar la solicitud al Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), del que participan diferentes entidades, Gobierno, Policía, secretaria de Salud, Bomberos e Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger)”, explicó el mandatario.

Según comentó, las empresas realizadores “presentan una primera versión que, usualmente, es negada porque no tienen los elementos suficientes y después buscan subsanarlo con la presentación de documentos adicionales y eso lleva a que se termine entregando el permiso muy cerca al evento y ese no es el objetivo”.

Eventos que no consigan los permisos cinco días antes serán cancelados:

A raíz de la cancelación del evento y el malestar que generó entre los asistentes que, horas antes, habían llegado al Vive Claro para disfrutar del Grand National Tour, el alcalde anunció que habrá nuevos plazos para conseguir los permisos necesarios para realizar eventos masivos en la capital:

“Ya tomamos la decisión de modificar esos tiempos del Suga para que los eventos deban tener sus permisos definidos cinco días antes de su realización. No puede haber subsanación posterior. Si faltando cinco días para el evento no se ha aprobado todo, no se va a permitir la realización, para evitar este tipo de cosas”.

De acuerdo con el mandatario, “en este caso (el del concierto de Kendrick Lamar) hubo una decisión inicial el 19 de septiembre y, después, presentaron documentos adicionales, pero de manera tardía, y eso fue lo que desencadenó en esta situación”.

Permisos buscan garantizar la seguridad de los asistentes a eventos masivos:

Galán señaló en rueda de prensa que el concierto se canceló porque “el Iidger tiene que hacer un análisis completo con toda la información que es requerida, la información necesaria para garantizar que no haya riesgos para quienes asistan a un evento de ningún tipo (…) El Idiger pidió información sobre este escenario desde el mes de agosto y no fue entregada de manera completa, para garantizar un análisis que permitiera un concepto favorable”.

