CANAL RCN
Colombia

“Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad”: respuesta sobre concierto cancelado de Kendrick Lamar

"No pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental": Ocesa y Vive Claro emitieron una respuesta refiriéndose a lo ocurrido con el concierto de Kendrick Lamar.

Kendrick
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
01:51 p. m.
Tras conocerse la declaración del Idiger refiriéndose a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, desde Ocesa y Vive Claro emitieron un nuevo pronunciamiento.

La administración explicó las “razones técnicas del concepto desfavorable” en Vive Claro:

“La normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soporten medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna”.

“Cumple con todas las especificaciones de seguridad”: La respuesta de Ocesa y Vive Claro sobre concierto de Kendrick Lamar

No obstante, en un comunicado en el que ofrecieron disculpas a los más de 30.000 fans de Lamar, Ocesa y Vive Claro señalaron que sí cumplen con todos los protocolos de seguridad:

“El concierto no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al IDIGER culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos”

Reiteraron que Vive Claro “cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales”, y que el recinto “estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad”.

Reembolso del dinero tras cancelación del concierto de Kendric Lamar

Para los fanáticos que adquirieron la boleta para el concierto, apuntan a que, quienes así lo deseen, recibirán el reembolso de sus boletas. Les llegará “un correo electrónico con la información necesaria” para efectuar la devolución.

En el marco de esta controversia recordaron la realización del concierto de Green Day, al que acudieron más de 40.000 personas que vivieron un espectáculo “sin incidentes”.

