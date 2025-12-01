Pareja de 'Epa Colombia' da importante actualización sobre su libertad: "Esperando un milagro"

La incertidumbre en torno al futuro judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, continúa generando dudas en sus seguidores, quienes esperan noticias al respecto.

Su pareja, Karol Samantha, rompió el silencio en redes sociales para referirse al proceso que la empresaria enfrenta, manteniendo un tono prudente, pero lleno de esperanza ante una posible resolución favorable.

Pareja de Daneidy Barrera no hablará del proceso legal

Durante una interacción en Instagram, la mujer respondió preguntas sobre el estado actual del caso, señalando que han optado por manejar la situación con discreción. Según explicó, su prioridad ha sido respetar el curso del proceso judicial mientras se aferran a la fe y a la posibilidad de un cambio positivo en los próximos meses.

A estas alturas después de casi once meses yo he preferido ser prudente y no manifestarl absolutamente nada de cómo va el caso de Dane, simplemente todos los días aferrados a la oración decretando que pronto ella pueda estar con nosotros, con su hija, familia y esperando un milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe.

¿Ya hay fecha para la libertad de 'Epa Colombia'?

Luego de que 'Epa Colombia' alcanzara un acuerdo con Transmilenio, se comenzó a especular con la posibilidad de que la empresaria recupere la libertad próximamente. Sin embargo, todavía no hay información oficial que confirme estos rumores.

La situación se intensificó luego de que Yina Calderón, en medio de su participación en el reality 'La Mansión de Luinny', hablara sobre una fecha en específico.