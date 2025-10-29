Diana Celis, exnovia de ‘Epa Colombia’ fue asaltada en Bogotá: relato del angustiante momento

La futbolista y exnovia de la influencer ‘Epa Colombia’, Diana Celis, vivió un momento de pánico en plena capital del país. La deportista relató a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo mientras se encontraba dentro de un vehículo junto a una amiga.

La inseguridad en Bogotá volvió a ser protagonista en esta historia que, por fortuna, no terminó en tragedia.

¿Cómo ocurrió el robo que sufrió Diana Celis, exnovia de ‘Epa Colombia’?

De acuerdo con su testimonio, Diana Celis estaba conversando con una amiga dentro de un carro estacionado frente a una vivienda cuando un hombre armado se acercó sorpresivamente. Aprovechando que las ventanas estaban abajo, el sujeto las amenazó con un arma y las obligó a entregarle sus pertenencias.

El delincuente, según narró la futbolista, intentó incluso ingresar al vehículo, pero afortunadamente desistió y escapó rápidamente en una motocicleta. “Entró un tipo con un revólver, nos apuntó y nos robó. De milagro no se llevó el carro”, contó Diana Celis, todavía visiblemente afectada por el impacto del suceso.

La deportista aseguró que alcanzó a tomar una fotografía y un video del hombre, en el que se distingue la motocicleta con sus placas. “Dios es tan grande que no pasó a mayores”, añadió, explicando que su intención al compartir lo ocurrido es alertar a la ciudadanía sobre el incremento de los robos en la capital.

Diana Celis pidió mayor seguridad en Bogotá

Tras el robo, Diana Celis expresó su frustración ante el clima de inseguridad que atraviesa la ciudad. “Ni siquiera ha llegado diciembre y ya la gente está alborotada. Bogotá está imposible”, comentó en una historia de Instagram. También envió un mensaje de conciencia a sus seguidores, pidiéndoles no confiarse y evitar permanecer en vehículos estacionados por mucho tiempo.

Finalmente, la exjugadora del Santa Fe femenino agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo y reiteró su alivio por haber salido ilesa del hecho. Aunque el caso ya está en manos de las autoridades, la inseguridad en Bogotá continúa siendo una preocupación latente para los ciudadanos.