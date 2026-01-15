CANAL RCN
Tendencias Video

¡Emotivo! Pareja se compromete en vivo y directo durante el programa Mujeres sin Filtro

La conmovedora historia de Jessica y Santiago sorprendió con la insólita propuesta de matrimonio en vivo y directo.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
06:04 p. m.
Un momento de televisión se convirtió en una emotiva propuesta de matrimonio cuando Santiago Navarrete sorprendió a su pareja Jessica durante una entrevista sobre cómo viven juntos con una delicada situación de salud.

La pareja compartió su experiencia desde que Jessica recibió el diagnóstico de endometriosis, una condición que genera dolor crónico y ha transformado completamente sus vidas.

Una historia de superación en pareja

"La noticia nos puso a los dos como quien dice con la guardia abajo, pero lo que yo le dije a ella, en ningún momento la pienso ni la pretendo dejar sola", afirmó Santiago durante la entrevista.

El cambio en su estilo de vida ha sido radical y costoso. Según explicó Santiago, tuvieron que modificar completamente su alimentación y enfrentar gastos elevados.

"Una alimentación adecuada para ella no es muy económica". A esto se suma la compra de medicamentos que, según denunció, frecuentemente les han sido negados por su EPS, obligándolos a adquirirlos por cuenta propia.

En cuanto al manejo de las crisis de dolor, Santiago describió su rutina de cuidados:

"Mi forma favorita de consentirla es acomodar la cama, prepararle un tesito que, entre comillas, las bebidas calientes son parte de mis truquitos para tratar de ayudarle a ella. Calentar la bolsita de agua, ponerle una manta eléctrica para que le dé un poquito más de calor", explicó Santiago.

Jessica confirmó que el calor reduce su dolor, mientras que el frío lo intensifica y afecta su circulación. La relación entre ambos se fortaleció a través de estos cuidados.

Santiago confesó que se enamoró de "su forma de ser y sus ganas de seguir adelante", destacando que Jessica es una mujer con ganas de cumplir todo lo que se propone. Por su parte, Jessica valoró "la manera con la que trataba" a su hija, con quien Santiago ha desarrollado un vínculo paternal.

La propuesta en vivo

Al final de la entrevista, Santiago se arrodilló y le preguntó: "Amor, ¿te casarías conmigo?". Con un anillo en mano, Jessica respondió emocionada: "Sí, yo me caso contigo, en esta vida y en la otra”.

La pareja explicó que forman una familia junto a la hija de Jessica, a quien describieron como "un rayo de luz" tan empática que "tú le preguntas qué es endometriosis, y ella te dice el cuento completo".

La propuesta pone de manifiesto cómo las enfermedades impactan no solo a quienes las padecen, sino también a sus parejas y familias, quienes deben adaptarse a nuevas realidades que incluyen cambios económicos, alimenticios y emocionales.

