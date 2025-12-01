VIDEO I Hija de Michael Jackson muestra la impresionante secuela física de consumir drogas

Paris Jackson se ha tomado las redes sociales, en los días más recientes, al compartir imágenes inéditas de algunas de las contundentes secuelas físicas que el consumo de drogas le ha causado para su bienestar corporal y su salud mental.

Ante el impacto de las imágenes, miles de internautas han destacado la importancia de no consumir drogas, pues algunos de los efectos de estas adicciones pueden generar serios daños a largo plazo.

Paris Jackson muestra secuelas de su adicción

En los días más recientes, la modelo se tomó sus redes sociales para compartir un video con sus seguidores en donde reveló, en imágenes, algunas de las consecuencias físicas que el consumo de drogas le ha dejado en su cuerpo.

Según la mujer, actualmente posee su tabique perforado debido al consumo de drogas que, en algún momento de su vida, describió como un acontecimiento que “arruinó su vida”.

Jackson no dudó en tomar su teléfono móvil, con la luz de la linterna encendida, para mostrar el interior de su nariz y dejar observar el contundente orificio que posee. Así mismo, decidió ofrecer un importante mensaje con el que explicó algunos de los impactos negativos que el consumo de estas sustancias generan para la vida de las personas.

“No consuman drogas chicos, o bueno, cada quien necesita vivir la experiencia que necesitan para su vida. No voy a decirle a nadie lo que deben hacer, pero no lo recomiendo porque arruinó mi vida”, manifestó.

Dichas imágenes fueron compartidas a raíz de que Jackson se sinceró con sus seguidores al expresar que normalmente posee un silbato a la hora de respirar que, en ocasiones, puede ser bastante molesto y notorio para quienes estén cerca suyo.

Efectos de la cocaína en el tabique nasal

La perforación del tabique nasal es un orificio en el cartílago o hueso que separa las fosas nasales. El abuso de drogas, como la inhalación de cocaína, puede provocar la perforación del tabique nasal.

En algunos casos se requiere de cirugía si otros tratamientos no han tenido éxito por lo que el enfoque del procedimiento depende del caso particular de cada paciente.