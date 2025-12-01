CANAL RCN
Tendencias

VIDEO I Hija de Michael Jackson muestra la impresionante secuela física de consumir drogas

La cantante y modelo sorprendió a sus fanáticos al compartir las contundentes imágenes de una zona afectada por el consumo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Paris Jackson se ha tomado las redes sociales, en los días más recientes, al compartir imágenes inéditas de algunas de las contundentes secuelas físicas que el consumo de drogas le ha causado para su bienestar corporal y su salud mental.

Ante el impacto de las imágenes, miles de internautas han destacado la importancia de no consumir drogas, pues algunos de los efectos de estas adicciones pueden generar serios daños a largo plazo.

Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes
RELACIONADO

Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes

Paris Jackson muestra secuelas de su adicción

En los días más recientes, la modelo se tomó sus redes sociales para compartir un video con sus seguidores en donde reveló, en imágenes, algunas de las consecuencias físicas que el consumo de drogas le ha dejado en su cuerpo.

Según la mujer, actualmente posee su tabique perforado debido al consumo de drogas que, en algún momento de su vida, describió como un acontecimiento que “arruinó su vida”.

Jackson no dudó en tomar su teléfono móvil, con la luz de la linterna encendida, para mostrar el interior de su nariz y dejar observar el contundente orificio que posee. Así mismo, decidió ofrecer un importante mensaje con el que explicó algunos de los impactos negativos que el consumo de estas sustancias generan para la vida de las personas.

“No consuman drogas chicos, o bueno, cada quien necesita vivir la experiencia que necesitan para su vida. No voy a decirle a nadie lo que deben hacer, pero no lo recomiendo porque arruinó mi vida”, manifestó.

Dichas imágenes fueron compartidas a raíz de que Jackson se sinceró con sus seguidores al expresar que normalmente posee un silbato a la hora de respirar que, en ocasiones, puede ser bastante molesto y notorio para quienes estén cerca suyo.

“Pues que se vaya”: las polémicas reacciones a la eliminación de Raúl en MasterChef
RELACIONADO

“Pues que se vaya”: las polémicas reacciones a la eliminación de Raúl en MasterChef

Efectos de la cocaína en el tabique nasal

La perforación del tabique nasal es un orificio en el cartílago o hueso que separa las fosas nasales. El abuso de drogas, como la inhalación de cocaína, puede provocar la perforación del tabique nasal.

En algunos casos se requiere de cirugía si otros tratamientos no han tenido éxito por lo que el enfoque del procedimiento depende del caso particular de cada paciente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

¿Nuevo amor? Valentina Taguado reveló que Claudia Bahamón tiene pareja

Latin Grammy

Latin Grammy 2025: fecha, hora, artistas nominados y dónde ver la gala

Inteligencia Artificial

Video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial

Otras Noticias

Gustavo Petro

Seis años de prisión domiciliaria para Óscar Fetecua por amenazar de muerte a Petro en 2021

Óscar Fernando Fetecua Rusinque fue condenado por amenazar a Petro través de su cuenta de X cuando el mandatario era senador y candidato presidencial.

Independiente Santa Fe

¿Pablo Repetto, nuevo DT de Santa Fe? Este es su palmarés y trayectoria internacional

El uruguayo Pablo Repetto, con títulos en Ecuador y Uruguay, se perfila como el principal candidato para dirigir a Independiente Santa Fe en 2026.

Educación

Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards