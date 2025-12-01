“Pues que se vaya”: las polémicas reacciones a la eliminación de Raúl en MasterChef

Los participantes de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2025 finalizaron un ciclo más en la competencia tras haber despedido al actor Raúl Ocampo, quien no logró cumplir con las expectativas requeridas para el reto de la noche.

Pese a que el resultado tomó a varios cocineros por sorpresa, las reacciones generaron un amplio debate, no solo entre los cocineros que continúan en competencia, sino también en los fanáticos de la cocina más famosa del país.

¿Por qué eliminaron a Raúl Ocampo?

Los fogones en la cocina se encendieron y todos tuvieron 60 minutos para preparar un plato salado al hacer uso de un famoso café. Por esto, los chefs manifestaron su intención de ver altos niveles de creatividad y técnica, pues algunos cocineros expresaron su temor al no poder hacer una preparación libre.

Sin embargo, las críticas de los jueces dejaron en evidencia la falta de nivel que aún se requiere para poder convertirse en el nuevo MasterChef Celebrity Colombia 2025. Aunque la mayoría de platos tuvieron sugerencias, algunos cocineros manifestaron su temor ante las fallas de sus preparaciones.

Este fue el caso de Raúl Ocampo, quien presentó un auténtico plato con salsa que tuvo algunas fallas en su calidad, pues no se encontraba en el punto esperado de la competencia.

La decisión definitiva se disputó entre Valentina y Raúl, quienes desarrollaron un importante vínculo amistoso durante su paso por la cocina más importante del país. Pese a las amplias especulaciones, Ocampo fue quien no logró ingresar al top 6 del juego.

Reacciones a la eliminación de Raúl en MasterChef

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos cocineros expresaron su asombro al ver partir a uno de los cocineros más destacados de toda la temporada.

Aunque la mayoría de las reacciones fueron nostálgicas, Michelle expresó su indiferencia ante dicha eliminación: “Bueno, pues que se vaya Raúl”, afirmó la modelo al sacudirse su hombro.

Una de las reacciones más esperadas fue la de Valentina Taguado, quien por supuesto no dudó en manifestar su gran nostalgia al perder a su amigo de competencia. Así mismo, exaltó que se había quedado sola en el juego.