Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes

La forma con la que se conciben las relaciones de pareja han cambiado, de manera sustancial, con el paso del tiempo, pues estas se han visto impactadas por los contenidos que suelen subirse a redes sociales en donde hoy en día las mujeres ya no presumen a sus parejas como se hacía en el pasado.

¿Presumir a la pareja pasó de moda?

Un reciente artículo, publicado por la periodista Chanté Joseph para la revista Vogue, presentó una polémica tesis en la que se desarrolla el concepto, que ha tomado mayor fuerza en los últimos años, sobre la importancia de la soltería como uno de los principales símbolos del feminismo actual.

Mientras que antes el tener pareja, y presumirla en redes sociales, se consideraba como un factor de estatus dentro de los círculos sociales, actualmente las mujeres con pareja prefieren dar mínimas señales de que se encuentran en una relación.

“Estar en pareja ya no afirma tu feminidad”, esta es una de las principales premisas del artículo ya que la soltería se ha convertido en un símbolo de orgullo y ha desatado una “revancha simbólica” al entenderse como una declaración de independencia.

Así mismo, dentro de los testimonios de las mujeres entrevistadas para el artículo, se evidenció que las usuarias prefieren ver el contenido de otras mujeres independientes que aquellas que comparten contenido de su vida en pareja.

Parte de esta discusión se ve fundamentada por el amplio revuelo que generó la influencer ‘Roro’, quien se tomó gran parte del algoritmo de TikTok al crearse toda una disputa de su contenido ya que la mujer subía videos cocinando para su novio.

Así mismo, la polémica se vio protagonizada por colectivos feministas, quienes cuestionaron el rol de la mujer, dentro de una relación, al limitarse a ejercer labores de cocinera, niñera, asistente, entre otras.

Influencia de redes en las relaciones

Según la autora del artículo Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?, las redes sociales se han convertido en una de las vitrinas mundiales en las que los conceptos de perfección y felicidad se desarrollan.

Por esto, las personas han tomado con mayor cautela los contenidos que suben en ellas, pues hoy en día es más usual ver fotografías de parejas en las que se desenfocan rostros, se observan personas de espaldas o se enfocan elementos que indican la presencia de otra persona.

Así mismo, se explica el miedo de las mujeres a verse señaladas por compartir contenidos en pareja, pues, a parte de querer cuidar detalles de la vida íntima, se expuso el temor por ser juzgadas socialmente al mostrar su enamoramiento.

Pese a la amplia discusión que se desató, la autora finalizó exaltando que, independientemente de la elección de cada mujer, es importante reivindicar el derecho a decidir sin vergüenza.