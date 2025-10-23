CANAL RCN
La razón por la que el Parque Tayrona, de Santa Marta, se encuentra cerrado en octubre

El Parque Tayrona permanece cerrado hasta el 2 de noviembre de 2025 por la estrategia “Respira Tayrona”, que permite su recuperación y ceremonias indígenas.

La razón por la que el Parque Tayrona, de Santa marta, se encuentra cerrado en octubre
Parque Tayrona.

octubre 23 de 2025
11:22 a. m.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más visitados de Colombia, se encuentra cerrado al turismo desde el 19 de octubre y hasta el 2 de noviembre de 2025.

Esta medida, que muchos viajeros desconocen, hace parte de la estrategia “Respira Tayrona”, implementada desde 2017 para permitir el descanso de los ecosistemas y fortalecer la conexión espiritual de los pueblos indígenas con la Sierra Nevada de Santa Marta.

Cierre para que la naturaleza “respire”

Según explicó Parques Nacionales Naturales de Colombia, este es el último cierre del año, y durante estos 15 días no se permitirá el ingreso de visitantes ni se emitirán permisos turísticos.

La decisión busca que los ecosistemas del Tayrona —manglares, playas, arrecifes y senderos— tengan un tiempo de recuperación natural.

“Durante esos días los ecosistemas terrestres y marinos del Tayrona se someten a procesos de restauración y monitoreo científico”, informó la entidad.

Mientras tanto, los guardaparques realizan labores de control ambiental y seguimiento de especies, al tiempo que las comunidades indígenas desarrollan sus rituales de pagamento y sanación espiritual para “alimentar el corazón del mundo”, como denominan a la Sierra Nevada.

Una tradición anual desde 2017

El cierre no es una medida reciente, pues desde 2017, Parques Nacionales, junto con los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, establecieron tres pausas anuales del Tayrona bajo las épocas espirituales de Kugkui Shikasa (febrero 1 al 15), Saka Juso (junio 1 al 15) y Nabbatashi (octubre 19 al 2 de noviembre).

Estas jornadas, además de ser un gesto de respeto hacia las comunidades ancestrales, permiten que la flora y la fauna del parque se regeneren después de la alta afluencia turística.

El Tayrona reabrirá sus puertas el 3 de noviembre de 2025, retomando sus actividades ecoturísticas con el compromiso de conservar este tesoro natural y espiritual de Santa Marta.

