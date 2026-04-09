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Video de Yeison Jiménez con su mánager conmueve a sus seguidores

Reviven video de Yeison Jiménez con su mánager mostrando su lado más cercano.

yeison_jimenez
Foto: IG @yeison_jimenez

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
08:51 a. m.
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Un video de Yeison Jiménez junto a su mánager, Jefferson Osorio, volvió a circular con fuerza en redes sociales meses después de la muerte. En las imágenes, ambos aparecen dentro de una camioneta protagonizando una conversación cotidiana que terminó entre reclamos y risas.

El material muestra una faceta diferente del artista, lejos de los escenarios. Yeison aparece conduciendo mientras conversa con Osorio y, en medio del trayecto, nota que el vehículo tiene poco combustible.

Video viral de Yeison Jiménez y su mánager

La escena comienza como una conversación entre amigos, pero cambia cuando el cantante se percata de que el indicador de combustible está encendido.

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Con su particular sentido del humor, Jiménez le reclama a su mánager por no haberle puesto gasolina a la camioneta. Incluso le plantea qué ocurriría si se quedaran varados durante el recorrido.

Está bien que usted se ahorre los viáticos, pero Jefferson a esto hay que echarle gasolina, le dice el artista mientras conduce.

El cantante continúa con la broma y cuestiona la decisión de su compañero de ahorrar dinero en los gastos del vehículo.

Usted se imagina yo manejando un carro de estos y tener que bajarme a empujar, comenta en otro momento de la conversación.

La charla continúa durante varios minutos. Jiménez insiste en que la gasolina era un gasto que no podía dejar de lado y hasta bromea con la posibilidad de que Osorio estuviera intentando ahorrar demasiado.

Prefiere no comer para ahorrárselos. Perdóneme, son sus problemas, pero la gasolina hay que comprarla, le dice entre risas.

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Finalmente, el reclamo termina de una manera mucho más amistosa: Yeison le asegura a su mánager que él mismo lo ayudaría con el dinero necesario para ponerle combustible al vehículo.

¿Quién era Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez?

La relación entre ambos iba mucho más allá del trabajo. Jefferson Osorio, oriundo de Manzanares, Caldas, conoció a Yeison Jiménez desde sus años de colegio.

Con el paso del tiempo, esa amistad se convirtió también en una relación profesional y Osorio terminó acompañando la carrera del cantante como su mánager.

Por eso, el video que ahora vuelve a ser compartido ha generado una reacción especialmente emotiva entre los seguidores de Jiménez. Más que una escena relacionada con su carrera musical, las imágenes muestran la confianza y la familiaridad que existían entre el artista y una persona cercana a su vida.

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A más de ocho meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, este tipo de recuerdos continúa apareciendo en redes sociales y permite a sus seguidores reencontrarse con momentos cotidianos del cantante.

El video, precisamente por su tono espontáneo y la interacción entre ambos, volvió a despertar comentarios y mensajes de nostalgia alrededor de la memoria del artista.

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