Participante de MasterChef Celebrity fue hospitalizado de urgencia: esto se sabe

En redes sociales, el participante compartió detalles de cómo se encuentra su estado de salud.

¿Quién es el participante de MasterChef Celebrity que se encuentra hospitalizado?

Diego Alexander Gómez, más conocido como Pichingo, preocupó a sus seguidores luego de compartir un comunicado en el que habló sobre su estado de salud.

A través de sus historias en Instagram, el creador de contenido explicó el motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado de manera urgente, generando una ola de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos.

RELACIONADO Participante de MasterChef Celebrity rompió en llanto al revelar su infancia

¿Cuál es el motivo por el que Pichingo se encuentra hospitalizado?

El equipo del antioqueño confesó que tuvo que ser llevado de urgencias a la clínica luego de presentar varios síntomas fuertes. Al parecer, fue una enfermedad infecciosa causada por un virus que lo llevó a ser hospitalizado de manera inmediata.

"Hombre de estatura baja se encuentra hospitalizado por un virus que le ha dado y que le cogió ventaja", anunció el comunicado.

Al parecer, el humorista llevaba varios días sintiéndose mal debido a la carga de compromisos personales y laborales. Por esta razón, decidió acudir al médico para conocer su diagnóstico y recibir las indicaciones necesarias para mejorar su estado de salud.

"Ha estado casi de caja cuando la fiebre lo asalta, pa' salir solo le falta que se le extinga el dolor y que el enano el doctor busque cómo darle de alta. Pichingo", afirmó el comunicado.

Tras conocerse su estado de salud, varios seguidores y amigos del humorista le han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación. Muchos esperan que pueda salir del hospital lo antes posible y retomar sus actividades con total bienestar. "Pronta recuperación"; "Ánimos que pronto saldrás"; "Eres un valiente", fueron algunos comentarios de internautas.