¿Resentimiento en la cocina?: Raúl se sinceró tras recibir duras críticas de la chef Belén en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 finalizaron un nuevo reto en la cocina por lo que las emociones que dejó el más reciente desafío de eliminación generaron conmoción entre los cocineros.

Aunque la eliminación de Jorge Herrera causó gran impacto, otros sucesos también se llevaron la atención en medio de la convivencia del lugar.

Raúl tiene rifirrafe con la chef Belén en MasterChef

El más reciente reto de eliminación impactó a más de un participante, pues no todas las celebridades obtuvieron resultados óptimos. Este fue el caso de Raúl Ocampo ya que el actor presentó un platillo que tomó de inspiración por medio de las redes sociales y que practicó con anticipación en compañía de su compañera Valentina.

No obstante, la chef Belén realizó duras críticas a su platillo al recalcar que las preparaciones de internet “deben quedarse en internet”. También, explicó que, aunque su preparación tenía una buena presentación, carecía de fuerza por parte de cada uno de los ingredientes.

Por supuesto, dichas sugerencias generaron un gran descontento en el actor al manifestar que no era la manera de calificar su preparación. Sus palabras fueron completadas por su compañera Valentina Taguado, quien recalcó que la chef “en vez de construir, destruyó el plato de Raúl”.

Raúl enfrenta a la chef Belén en MasterChef

El nuevo reto en la cocina generó gran emoción por parte de todos los cocineros, quienes iniciaron el más reciente desafío con altas expectativas. Sin embargo, el momento se prestó para que la chef mexicana manifestara su inquietud por el ambiente que se generó con el actor desde la más reciente eliminación.

Raúl se sinceró al explicar que iba a utilizar la cocina para liberar los sentimientos negativos que desarrolló con base a las críticas de la cocinera.

“Yo no creo que sea una declaración de guerra, yo creo que es una continuación de la historia. Pero como no queremos resentimientos, vamos a usar todo eso de manera creativa para hacer un gran plato”, explicó.

Finalmente, resaltó que cargar un resentimiento puede ser perjudicial para la salud emocional de las personas.