Participante de MasterChef Celebrity rompió en llanto al revelar su infancia

Cada vez más, los participantes deben demostrar al máximo sus habilidades culinarias para mantenerse en la competencia y estar en el anhelado top 10 de MasterChef Celebrity Colombia.

¿De qué se trataba el reto de MasterChef Celebrity?

Todo comenzó cuando los cocineros, al entrar a la cocina, se encontraron con fotos de su infancia, reviviendo así los momentos más especiales de su niñez.

Cada participante compartió sus recuerdos y cómo estas imágenes los hicieron reconectar con su pasado. Alejandra Ávila, por ejemplo, confesó que tuvo una infancia feliz e inocente.

Por su parte, Valentina Taguado se conmovió al ver su foto junto a una muñeca de porcelana. Explicó que ese objeto tiene un significado muy especial, pues representa los sacrificios que hizo su madre para asegurar su bienestar, y aprovechó para enviar un mensaje a quienes disfrutan de una infancia tranquila y llena de cariño.

Siéntanse los más agradecidos del mundo, porque te marca un montón. A pesar de que no fue tranquila, mi mami hizo de todo para que viviéramos momentos muy felices, destacó la locura.

¿Quién fue el ganado@ del reto de MasterChef Celebrity Colombia?

En el reto del domingo 5 de octubre, los cocineros debían conectar con su niño interior para reflejarlo en sus creaciones gastronómicas.

Valentina Taguado, Pichingo y Ricardo Vesga prepararon una torta de zanahoria, mientras que Alejandra Ávila apostó por un volcán de arequipe. Tras la presentación de los platos, la ganadora fue Violeta Bergonzi, cuyo plato recibió numerosos elogios por la manera en que combinó texturas y sabores de forma creativa y armoniosa.

"A mí me gusta todo de su plato, creo que es lo más cercano a la alta cocina que hemos tenido", comentó Jorge Rausch.

De esta manera, Violeta asegura tener una ventaja en la competencia, pero cada vez más, la presentadora demuestra sus habilidades gastronómicas.