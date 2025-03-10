¿Entrada por salida?: este es el cocinero que abandonó la cocina de MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un ciclo más en la competencia y como es de costumbre un cocinero tuvo que ser eliminado para siempre de la competencia.

Pese a que los chefs recalcaron la importancia de no cometer los mismos errores de siempre, varios cocineros tuvieron fallas en sus preparaciones.

Reto de eliminación de hoy en MasterChef Celebrity

Los seis participantes en riesgo de eliminación llegaron a la cocina con altas expectativas ya que los chefs manifestaron que el desafío iba a tener grandes oportunidades para continuar en la competencia, pues iban a tener la despensa abierta, podían preparar lo que quisieran y contarían con sesenta minutos para cocinar.

No obstante, los problemas no tardaron en aparecer ya que varios cocineros tuvieron fallas con algunos de sus ingredientes, utensilios implementados para las preparaciones y el tiempo de cocción de los alimentos.

Así mismo, la tensión se sintió entre algunos cocineros, pues el actor Jorge Herrera manifestó su molestia al escuchar las constantes ayudas de Valentina Taguado a Raúl Ocampo.

¿Quién salió hoy de MasterChef Celebrity?

El tiempo en la cocina terminó y los seis participantes tuvieron que presentar sus platillos pese a las dudas sobre sus resultados. Sin embargo, los chefs se llevaron grandes sorpresas ya que algunos cocineros tuvieron óptimos resultados que fueron exaltados sobre los demás.

Este fue el caso de Michelle, quien se ganó el famoso cachete de Jorge Rausch y subió de inmediato al balcón por su buen resultado.

Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte ya que Ricardo tuvo fallas en sus camarones, Raúl presentó ingredientes que no iban acordes a su preparación y Jorge sirvió un arroz que no estaba bien cocinado.

Ante la gran incertidumbre por parte de todos, los chefs tuvieron la compleja tarea de deliberar por lo que decidieron que el participante que debía abandonar la competencia era Jorge Herrera.

Por supuesto, la determinación causó asombro entre todos los cocineros, quienes manifestaron que el actor cometió un error “básico” que lo llevó a ser eliminado una vez más de la competencia.