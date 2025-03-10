"Mucha tristeza": reacciones tras la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity

La eliminación de Jorge Herrera dejó un sin sabor a varios de sus compañeros en MasterChef Celebrity Colombia.

RELACIONADO IA reveló quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

¿Cuál fue el último plato de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity Colombia?

Este viernes 3 de octubre se llevó a cabo un reto de eliminación en la cocina más importante de Colombia. Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos se enfrentaron al desafío, poniendo a prueba todas sus habilidades gastronómicas para impresionar a los jueces.

El reto consistía en una prueba libre de 60 minutos con despensa abierta, donde los cocineros podían elegir cualquier preparación que quisieran realizar.

Claramente, todos los compañeros se pusieron manos a la obra y empezaron a cocinar, aunque todos tuvieron un gran desempeño, el plato de Jorge Herrera no fue el mejor. El actor eligió un plato salado, destacando especialmente el arroz con mariscos.

Al presentar su plato 'Arroz Pacífico', los jueces señalaron que los camarones estaban sobre cocinados y que el arroz quedó demasiado seco. Además, consideraron que la propuesta era bastante sencilla para un reto de eliminación.

El arroz está muy apretado, mazacotudo, expresó el chef Nicolás de Zubiría.

RELACIONADO Un participante logró salvarse de la eliminación sin pasar por la cocina en MasterChef

¿Cuáles fueron las reacciones tras la salida de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

Claramente, las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar. Muchos de ellos comentaron sobre su participación y argumentaron que siempre será un gran participante.

Sus compañeros se mostraron sorprendidos por su eliminación. Los jueces, por su parte, destacaron su sentido del humor y le agradecieron por haberse dado una segunda oportunidad.