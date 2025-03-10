CANAL RCN
"Mucha tristeza": reacciones tras la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity

Jorge Herrera salió de MasterChef Celebrity Colombia y las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar, quienes reconocieron su esfuerzo.

octubre 03 de 2025
11:25 p. m.
La eliminación de Jorge Herrera dejó un sin sabor a varios de sus compañeros en MasterChef Celebrity Colombia.

¿Cuál fue el último plato de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity Colombia?

Este viernes 3 de octubre se llevó a cabo un reto de eliminación en la cocina más importante de Colombia. Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos se enfrentaron al desafío, poniendo a prueba todas sus habilidades gastronómicas para impresionar a los jueces.

El reto consistía en una prueba libre de 60 minutos con despensa abierta, donde los cocineros podían elegir cualquier preparación que quisieran realizar.

Claramente, todos los compañeros se pusieron manos a la obra y empezaron a cocinar, aunque todos tuvieron un gran desempeño, el plato de Jorge Herrera no fue el mejor. El actor eligió un plato salado, destacando especialmente el arroz con mariscos.

Al presentar su plato 'Arroz Pacífico', los jueces señalaron que los camarones estaban sobre cocinados y que el arroz quedó demasiado seco. Además, consideraron que la propuesta era bastante sencilla para un reto de eliminación.

El arroz está muy apretado, mazacotudo, expresó el chef Nicolás de Zubiría.

¿Cuáles fueron las reacciones tras la salida de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

Claramente, las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar. Muchos de ellos comentaron sobre su participación y argumentaron que siempre será un gran participante.

Sus compañeros se mostraron sorprendidos por su eliminación. Los jueces, por su parte, destacaron su sentido del humor y le agradecieron por haberse dado una segunda oportunidad.

Fueron unos días de mucha diversión y nos hizo reír un montón, expresó Alejandra Ávila.

