Participante siente que se va a ir esta noche de La Casa de los Famosos. ¿quién es?

En la noche de este domingo 11 de mayo de 2025, se conocerá un nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Tras las decisiones de Colombia y los integrantes de la 'casa más famosa de Colombia', siete participantes son los que se encuentran en riesgo de eliminación. Se trata de:

Andrés Altafulla (nominado perpetuamente hasta la semifinal).

Karina García (nominada por la casa).

Fernando Solórzano (nominado por la casa).

Camilo Trujillo (nominado por la casa).

La Jesuu (nominada por el 'jefe' por revelar información del exterior).

Yina Calderón (nominada por Norma Nivia, que fue la última eliminada de La Casa de los Famosos).

'La Toxi Costeña' (nominada por el público).

Para esta ocasión, a diferencia de todas las veces anteriores, los televidentes no tendrán que votar por salvar a su famoso favorito, sino que para eliminar a la persona que no quieren que continúe en competencia.

En consecuencia, al interior de La Casa de los Famosos Colombia 2025 creen que se va a ir uno de los participantes más fuertes. Por lo tanto, todos se encuentran a la expectativa y tienen temor de lo que pueda suceder.

De hecho, en las últimas horas, una de las participantes reveló que siente que ella puede ser la nueva eliminada de la competencia. ¿De quién se trata?

Yina Calderón manifestó que siente que tiene muchas probabilidades de quedar eliminada en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En la noche del sábado 10 de mayo, Yina Calderón no quiso quedarse tanto tiempo en la fiesta, sino que prefirió bajar a la habitación para descansar y estar renovada para el 'brunch' y cada una de las dinámicas que se llevan a cabo en el día de eliminación.

Sin embargo, antes de dormirse, le habló a las cámaras y aseguró que cree que si no se va Karina García, que es otra de las participantes más fuertes, siente que la elegida será ella.

"Entonces soy yo porque tal vez soy la mala afuera y la que no quiso a la amiga, pero yo los entiendo", afirmó Yina Calderón.

No obstante, también hizo énfasis en que si se convierte en la nueva eliminada, estará orgullosa de su proceso y saldrá con la idea de que cumplió su objetivo.

"Si me voy, estoy tranquila. Por eso le he mandado a decir a Leonela con el 'jefe' que me trate de mandar los mejores vestidos y yo también estoy tratando de entregar lo mejor. Estoy satisfecha con todo lo que he hecho y he logrado", concluyó Yina Calderón.

Pronto habrá doble eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Después de que se conozca el veredicto de esta noche, iniciará una semana llena de mucha más tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2025. La razón es que el 'jefe' decidió que habrá dos jornadas de eliminación.

El primer eliminado se conocerá el miércoles 14 de mayo y el segundo el domingo 18 de mayo. ¿Quiénes serán? Entérese en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.