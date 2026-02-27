CANAL RCN
Economía

Desempleo en Colombia en enero de 2026 fue de 10,9%

Según datos de el Dane, en el primer mes del 2026 2,8 millones de personas estaban desocupadas.

Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
10:53 a. m.
Este viernes 27 de febrero el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que en enero de 2026 el desempleo en Colombia se ubicó en 10,9% una cifra menor a la registrada en el mismo mes en 2025 que fue del 11,6%. Sin embargo, subió en comparación con diciembre de 2025, cuando marcó un 8%.

Para primer mes del año, 2,8 millones de personas estaban desocupadas, mientras que 324.000 entraron a la fuerza laboral para sumar 23,2 millones de personas ocupadas en el país para el primer mes del año.

Los principales sectores que aportaron más puestos de trabajo en enero fueron la administración pública, las actividades profesionales, la industria manufacturera, la información y comunicaciones, la construcción, el transporte y almacenamiento y las actividades financieras.

La informalidad a nivel nacional se ubicó en un 55% en enero, inferior al 56,1% en el mismo mes del año anterior, lo que equivale a 12,8 millones de personas.

