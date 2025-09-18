Caos en la cocina de MasterChef: el reto del muro hizo rendirse a una cocinera

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia iniciaron un nuevo ciclo con grandes exigencias por parte de los chefs y cuestionables faltas por parte de algunas celebridades, quienes se han ausentado del juego. De esta manera, los jueces manifestaron grandes sanciones para aquellos que no se reintegren, de manera oportuna, a la competencia.

Como era de esperarse, el reto del muro volvió a esta temporada, que celebra sus diez años, para generar caos y dividir a los participantes una vez más.

Reto del muro en MasterChef Celebrity Colombia

Un nuevo reto de parejas inició en la cocina por lo que, ante la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón, los participantes manifestaron su inquietud por iniciar el desafío desde el lounge. Ante las explicaciones del reto, los cocineros se percataron de que las estaciones estaban divididas por el famoso muro, de modo que, algunos manifestaron su temor por cocinar de manera incorrecta.

Todas las parejas se conformaron por lo que el reto consistió en preparar un postre, desde los dos lados del muro, que tuvieran las características exactas. Por esto, la comunicación fue clave ya que todos apelaron a sus mejores estrategias para lograr coordinar sus acciones y obtener un óptimo resultado.

No obstante, el caos se apoderó de la cocina ya que algunas parejas no lograron acordar las cantidades adecuadas, los ingredientes necesarios, los platos para la presentación, entre otras diferencias que imposibilitaron la similitud entre estos.

Este fue el caso de Violeta y Alejandra, pues las mujeres necesitaban un ingrediente para cortar la leche de su postre. Ante la escasez de ingredientes, lograron resolver su dilema y continuar la preparación.

Carolina Sabino rompe en llanto en MasterChef

Por su parte, la actriz obtuvo un desafortunado desenlace ya que no logró realizar su preparación acorde con las instrucciones de su compañero David, pues durante su tiempo cocinando tuvieron algunas diferencias en el resultado de sus platos.

Ante la evidente falla, la actriz manifestó que no iba a lograr entregar su preparación ya que la torta no estuvo a tiempo. Dicha actitud fue cuestionada por la chef Belén, quien le manifestó que no podía rendirse.

De esta manera, el humorista no presentó ningún platillo por lo que los chefs decidieron que él y su compañera debían llevarse el delantal negro.