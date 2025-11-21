Blessd volvió a romper el silencio y le envió un mensaje directo a Samantha, mencionada por Pirlo en la 'tiradera'

Pirlo, el cantante colombiano de trap, lanzó una 'tiradera' contra Blessd el pasado miércoles 19 de noviembre de 2025.

En ella, aseguró que el reguetonero había tenido intimidad con Samantha Correa, una reconocida modelo e influencer transgénero.

Tras ese suceso, Blessd negó las afirmaciones de Pirlo, habló abiertamente de su orientación sexual y este 21 de noviembre le envió un mensaje directo a Samantha Correa. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que Blessd le envió a Samantha Correa, mencionada en la 'tiradera' de Pirlo

En una historia de Instagram, Blessd indicó que respeta profundamente a Samantha Correa y que si hubiera tenido algo con ella no tendría ningún problema en reconocerlo.

"A Samantha Correa, que respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa, sería muy bueno. Pero si no, está bien, yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca hubiera tenido duda en mostrarlo por todas partes porque respeto todo por lo que ha pasado para tener su transición y respeto a todas las personas que como ella quieren tener una vida tranquila y seguras de sí mismas", escribió Blessd.

"El ser trans, gay o como te quieras identificar, no es burla. Yo sé muy bien quién soy y así será siempre", agregó el reguetonero paisa.

¿Qué ha dicho Samantha Correa tras ser mencionada por Pirlo en la 'tiradera' a Blessd?

Luego del mensaje de Blessd, Samantha Correa subió un post en el que lamentó que las mujeres trans sigan siendo motivo de burla.

"En estos días hablan de las mujeres trans, pero casi nunca para respetarnos. A veces duele porque no es nuevo. Crecimos escuchando como querían ocultarnos, como nos reducían a chiste, secreto o rumor, pero aquí sigo, aquí seguimos. Yo hago visible lo que siempre les incomodó aceptar: que existimos, que somos mujeres y que no somos el insulto de nadie. Uso mi voz, mi historia y mi presencia para recordarles que jamás volverán a silenciarnos y que la lucha de una es la lucha de todas", redactó.