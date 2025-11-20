Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd, rompió el silencio: esto dijo

El 19 de noviembre de 2025, los desacuerdos entre Pirlo y Blessd, dos de los grandes exponentes de la música urbana en Colombia, siguieron exacerbándose.

En el pasado, Blessd acusó a Pirlo por, presuntamente, robarle una lujosa cadena que él acostumbraba a lucir.

Mientras tanto, el equipo de Pirlo denunció a Blessd ante la Fiscalía por, presuntamente, retenerlos a la fuerza, golpearlos y tomarles muestras de sangre.

En medio de esa coyuntura, Pirlo tomó la decisión de hacerle una 'tiradera' a Blessd y en esa canción indicó que, presuntamente, él habría tenido intimidad con Samantha Correa, una reconocida influencer y modelo transgénero.

Fue así como Blessd le respondió con otra 'tiradera' y aseguró que eso no había pasado. Pero, además, Samantha Correa también reaccionó en su cuenta de TikTok. ¿Qué dijo?

Esta fue la reacción de Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd

Luego de que el verso de Pirlo comenzó a ser viral, Samantha Correa subió a TikTok un primer video en el que, mientras que sonaba esa parte de la 'tiradera', ella se maquillaba y posaba ante la cámara.

"Yo solo soy la protagonista de mi vida, no de sus cuentos", escribió la influencer en ese post.

Y, posteriormente, la también modelo publicó otro video en el que afirmó lo siguiente:

Ay no, amor, a mí me gusta ver el mundo arder, pero no arder en él. Oigan a estos, suéltame.

¿Qué han dicho Pirlo y Blessd tras las 'tiraderas'?

En el momento en el que Blessd publicó la 'tiradera' respondiéndole a Pirlo, aseguró que esa era la última historia que le iba a dedicar.

Mientras tanto, el artista de trap manifestó que le parecía que Blessd había quedado muy mal con los versos que cantó y que los internautas se lo iban a hacer saber.