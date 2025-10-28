Karola, mejor amiga de Emiro, se pronunció tras agresión sufrida en reality internacional

Una fuerte polémica en redes sociales se ha armado en relación a la creadora de contenido Karola Alcendra, conocida por ser la mejor amiga de Emiro Navarro, exparticipante de la Casa de los Famosos Colombia.

Recientemente, la colombiana tuvo un paso por el reality internacional de la Casa de Alofoke. Allí, la mujer fue fuertemente golpeada por otra creadora de contenido llamada 'La Perversa'.

En los videos se observó que la colombiana recibió el golpe mientras se encontraba de espaldas a su agresora, quien le pidió que se fuera a Colombia.

Al ocurrir esta situación, otros participantes, como la colombiana Valka, intervinieron para evitar que la situación se saliera de control.

Karola se pronunció tras sufrir fuerte agresión

Tras lo sucedido en suelo dominicano, la creadora se pronunció en sus redes sociales y dejó un mensaje con tono irónico.

"Me dieron un mata pollo + un galletón y me hice un polocheee 👕 jajajajaja ríanse de lo “malo” que les pase, y disfruten la vida, con amor.. mua mua", publicó.

Así como Karola se pronunció, su rival también lo hizo. Más tarde, La Perversa publicó un video disculpándose: “Me disculpo con Karola y con la casa… me dejé llevar por el impulso. Tuve celos”.