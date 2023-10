Taxista y un conductor se pelearon en plena vía pública en Bogotá: en video

La intolerancia en Bogotá sigue siendo recurrente. En las últimas horas, se conoció un video que es viral en las redes sociales. En esta ocasión, un taxista y un conductor de un carro particular protagonizaron una pelea que quedó filmada.

El video fue grabado por un conductor que al darse cuenta del altercado menciona: “Como se pueden dar cuenta se van cerrando de una manera muy brusca. Creo que va a haber pelea”.

Conductor de un carro y taxista protagonizaron pelea

En Bogotá, dos hombres se pelearon con puños, patadas y hasta con sus correas. De acuerdo con el hombre que grabó la escena, el altercado se produjo por un cierre vehicular. En el video, se puede apreciar como el carro particular intenta cerrar al taxista a como dé lugar. Por su parte, el hombre que conduce el servicio público impide que lo haga con maniobras de un lado para otro.

Sin embargo, el conductor del Renault logró sobrepasarlo y en ese momento se bajan ambos a pelear. En primera instancia, se dijeron palabras y terminaron empujándose. Luego, utilizaron sus puños y piernas para agredirse entre ellos.

Los ánimos se subieron al punto de tener que zafar sus correas y la pelea terminó en latigazos. Posteriormente, el taxista logró tumbar al conductor y en el piso lo somete. Afortunadamente, unos transeúntes lograron llegar al lugar de los hechos e intervinieron para que no lo golpeara en el suelo.

Finalmente, el hombre del taxi se sube a su vehículo y se va del lugar. No obstante, el conductor particular intentó golpearle los vidrios, pero no alcanzó.

Un caso de intolerancia se presentó en la ciudad de Bogotá entre conductor de vehículo particular y taxista que terminó en Riña. pic.twitter.com/AFWZuxhhDn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 2, 2023

Video viral en las redes sociales

Conocido este video, los usuarios se pronunciaron en la red social X, anteriormente llamada Twitter. “Los rolos, no generalizando, son intolerantes y groseros. Me consta pues vivo en Bogotá. Tiene que pensar uno que les va a decir, pensar el tono, decir buenos días y hágame el favor pues te corrigen o no te dan la información que deseas”.

Otro de los internautas mencionó: “Jodida ciudad, esto es cine. Qué idiota sino sabe medio defenderse quédese en su carro”.

Del mismo modo, hubo personas que se rieron de lo sucedido: “Necesitamos más videos así con efectos especiales”. “Ante todo el glamour los lentes no se cayeron”. “Por lo menos estuvo mejor que la de Nicolás Arrieta y La Liendra”.

Por otro lado, hubo usuarios conscientes de la situación: “Fácilmente donde uno de ellos tuviera un arma la hubiera utilizado y de la nada se hubiera convertido en asesino”. “En estos casos, hay que respirar y simplemente dejar que la ira pase”.