"Me da mucha rabia": llueven críticas a joven que lloró en video porque la batería de su iPhone no le duraba

En medio del lanzamiento del iPhone 15, muchos usuarios de Apple han pensado en renovar su celular por el deterioro de la batería y demás funciones que van desmejorando con el tiempo. A algunos les genera angustia que su teléfono no opere bien, como fue el caso de una joven que generó polémica en redes sociales.

La influenciadora conocida como ‘Byhermoss’, originaria de España, se volvió tendencia en los últimos días debido a un video que subió a sus redes quejándose sobre las fallas que tendría su nuevo celular en la batería.

Joven se queja por la batería de su iPhone

En el clip, la creadora de contenido argumenta que su nuevo celular tiene días de haber sido comprado y que no ha tenido el funcionamiento óptimo que esperaba, ya que es de marca Apple, una de las empresas más reconocidas y prestigiosas en el mundo de la tecnología.

La joven, entre llantos, asegura que al ver que la batería de su dispositivo le estaba durando mucho menos de lo normal decide dirigirse a una tienda Apple para que le solucionen el problema más no para devolverlo, según aclara.

En el establecimiento le habrían dicho que su iPhone estaba en óptimas condiciones, puesto que el personal habría verificado el estado de la batería en configuraciones y estaba al 100 por ciento. Le habrían explicado que, tal vez, la carga no le duraba porque estaba utilizando muchas funciones al mismo tiempo y tendría todo el brillo de la pantalla puesto.

🚨 Tiktoker comparte la desagradable historia que le ha tocado vivir esta mañana en pleno centro de Madrid.



Recuerda, hoy ha sido ella la protagonista, pero la próxima vez puedes ser tú pic.twitter.com/CcphSb2aZa — Alergiker Casillas (@magicoartigas) September 27, 2023

La influenciadora señala que su anterior dispositivo lo usaba de la misma manera y resistía todo el día con carga, pero que su celular actual necesitaba ser cargado al menos tres veces al día: “En este momento tiene el 3%”.

“No lo quiero devolver, no quiero el dinero. Quiero el móvil. Y la única solución que me ha dado el señor es: (...) Si quieres te devolvemos el dinero”, dijo la joven entre llanto.

Por último, asegura que el servicio que recibió no había sido adecuado y que el joven que la atendió había sido descortés. Afirma que había llegado con la mejor actitud “diciendo por favor, diciendo gracias (...) porque me gusta alegrarle el día a la gente” y que esperaba el mismo trato de vuelta, pero no lo obtuvo.

Las críticas de los usuarios

El video recibió decenas de críticas, por parte de los internautas que afirmaban que había sido muy escandalosa su forma de hablar y que no había motivos suficientes para haber llorado de esa forma.

"Madre de dios, es que no me sale ni reírme, esto lo sube en 2007 y se tiene que cambiar de instituto", "Y luego hay niños africanos quejandose por que pasan hambre. Les pondría este vídeo para que viesen que hay gente que si que lo pasa mal de verdad", "Una mujer adulta llorando en su coche porque no le dura la batería del móvil. Y está tan segura de su drama que lo difunde en redes sociales. La burbuja en la que viven muchos es preocupante", fueron algunos de los comenarios.