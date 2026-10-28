Medicina Legal podría practicarle pruebas psicológicas y psiquiátricas a Deicy Jiménez

En la mañana de este miércoles 28 de octubre, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, se refirió al caso de Deicy Jiménez y aseguró que la entidad está dispuesta a practicarle evaluaciones psicológicas o psiquiátricas, siempre que exista una solicitud formal.

Declaraciones del director de Medicina Legal

El funcionario aclaró que estos procedimientos solo pueden realizarse si son solicitados por alguna de las autoridades a cargo de la investigación o por la defensa de la mujer.

“En este caso nosotros también podemos valorar temas de lesiones no personales, en los cuales podemos hacer algún tipo de estudio de valoración frente a lo que pida un fiscal o un juez de la República, en el sentido de hacer valoraciones psicológicas o psiquiátricas. En este momento, pues, no se ha hecho ninguna solicitud, pero para eso está Medicina Legal”, aseguró.

Las declaraciones de Cortés se conocen en medio de la controversia generada por las afirmaciones de Jiménez sobre su presunta cercanía con el expresidente Gustavo Petro. La mujer aseguró que mantuvo una relación con el exmandatario durante varios años y que, en ese periodo, habría recibido contratos a cambio de favores sexuales.

Las reveladoras declaraciones de Deicy Jiménez

En una entrevista con Vicky Dávila, Jiménez afirmó que conoció a Petro a través de una página para adultos, en la que, según su versión, el entonces mandatario se presentó como un cliente más. De acuerdo con su relato, el primer encuentro ocurrió en 2019 en un hotel y, desde entonces, habría recibido varios contratos a cambio de supuestos favores sexuales.

Además reveló que no solo ella estuvo implicada en estas prácticas sino que otras 40 mujeres también habrían participado en los acompañamientos al entonces jefe de Estado.

“Es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, manifestó.

RELACIONADO Llamarán a Deicy Jiménez como testigo tras denuncias por supuestos contratos a cambio de favores sexuales

Adicionalmente, Jiménez afirmó que en una ocasión transportó droga para el entonces presidente y que este le habría facilitado los recursos económicos y los contactos necesarios para adquirir la sustancia.

Tras sus declaraciones, Jiménez fue citada por la Corte Suprema de Justicia para rendir testimonio y contribuir al esclarecimiento de las denuncias que ha formulado contra Petro.