Cines en China permiten la entrada de perros para ver Zootopia 2: video viral

En China, permitieron mascotas durante funciones programadas para la película ‘Zootopia 2’. Este hecho desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

RELACIONADO Así fue estreno de Zootopia en Medellín

La iniciativa, pensada como una experiencia familiar y diferente, rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, donde circulan videos que muestran salas repletas de espectadores acompañados por sus perros.

Cines en China autorizaron el ingreso de perros para la película Zootopia 2

La reciente fiebre por Zootopia 2 en China ha generado una escena inusual que rápidamente llamó la atención en redes sociales: algunos cines en China han permitido llevar mascotas para la película, convirtiendo varias funciones en verdaderas reuniones de amantes de los animales.

RELACIONADO Hijos de Shakira hicieron inédita confesión durante el estreno de la película Zootopia 2

El fenómeno encendió el debate en redes sociales. Por un lado, hubo quienes celebraron la iniciativa por su creatividad y por permitir que las familias que integran a sus mascotas vivieran un momento diferente. Pero las opiniones negativas predominaron: comentarios como “no es un ambiente adecuado para perros”, “puede parecer lindo, pero ellos lo pasan mal” o “no deberían llevarlos a un espacio así” se repitieron en cientos de publicaciones.

Perros en salas de cine desató comentarios en redes

La medida desató fuertes críticas en redes sociales, donde muchos internautas cuestionaron el bienestar de los animales en un entorno con sonido potente, luces intensas y espacios reducidos.

Entre los señalamientos más frecuentes, los usuarios argumentaron que este ambiente podría resultarles estresante, incómodo e incluso perjudicial para su audición.

RELACIONADO Luisa Fernanda W debutará como actriz de doblaje en Zootopia 2

Otros comentarios advirtieron sobre riesgos de higiene, posibles accidentes dentro de la sala y el impacto para quienes no comparten la idea de combinar animales con espacios públicos cerrados.

Aunque algunas personas calificaron la iniciativa como “tierna y divertida”, la mayoría coincidió en que puede no ser la mejor experiencia para los perros, por mucho que la película tenga temática animal.

El debate continúa y, por ahora, estas funciones con mascotas siguen siendo una excepción en algunos cines en China.