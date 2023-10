Ciclista se enfrenta a motorizados por usar la ciclorruta en Cali: "estoy ofendido"

En las últimas horas, un hombre en Cali se hizo viral en las redes sociales al defender el carril de los ciclistas. En un video filmado por él mismo, les menciona a varios motociclistas: “No me voy a mover y estoy aborrecido. Esto es de las ciclas y no de las motos. Ustedes le tiran a uno la moto encima. Así que si quieren paramos el tráfico y que lleguen los tombos".

Esta situación generó aplausos en la red social X, por parte de los internautas, quienes consideraron que este hombre estaba defendiendo el carril de los ciclistas.

Video de ciclista en Cali es viral en las redes sociales

En Cali y en diferentes ciudades de Colombia, es habitual el mal comportamiento de los motorizados, los ciclistas, los peatones y los conductores de servicio público, al no respetar al otro y a poner en riesgo hasta la misma vida.

Por esta razón, un hombre decidió defender el carril de los ciclistas, en medio de insultos para que continuara su recorrido y dejara pasar a los motociclistas.

“Ando bien ofendido en la ciclovía y no me voy a dejar amedrentar por ningún motociclista. Me voy a quedar aquí parado, esto es una ciclovía y por aquí no deben andar motos, así que devuélvanse”, mencionó el joven.

Luego de varios insultos por parte de los motociclistas este hombre decidió seguir su camino, pero les lanzó una fuerte advertencia: “Háganle suave y no arrollen a los ciclistas. Se van a ir detrás de mí, despacio y a mi ritmo. Nos vamos a ir despacio porque estoy ofendido”.

Usuarios en las redes sociales admiraron el comportamiento del ciclista en Cali

Tras conocer el video de lo acontecido, los internautas mencionaron: “Que mamera que en las ciclovías estén las motos. Que pereza aguantarse a esa gente”. “Él está en todo su derecho y va por el carril que le corresponde”. “Este noble caballero te resuelve el conflicto Árabe – Israelí en 3 minutos y con una sola mano”, “hermoso despertar con este video un martes”.

Del mismo modo, hubo otros usuarios que resaltaron este gesto: “Díganle a ese amigo que me representa y que de cursos de cómo hacer respetar los carriles y que tiene mi voto”. “Lo bueno es que, con ese porte, nadie se va a meter con él”. “Más ciudadanos que defiendan lo público”. “Luego dicen que los gestores de paz no hacen nada”, fueron algunos de los mensajes vistos en las redes.

El video ya supera las 520 mil reproducciones y cuenta con cientos de comentarios.

