Las personas están comprando condones de sabores para drogarse

En Durgapur, India, los comerciantes están viendo cómo la venta de condones de sabores aumenta, sin embargo, medios de ese país explican que esto se debe a que las personas los están buscando para drogarse.

Según cuenta News18, el proceso que están utilizando para esto es poniendo a hervir los condones para que emitan ciertas sustancias y luego inhalar ese humo y sentir la sensación de placer, que puede durar 12 horas.

Expertos en química de India están haciendo un llamado sobre estos efectos, que son negativos para la salud, ya que el consumo más bajo puede poner en peligro los pulmones o los riñones. Incluso podría haber complicaciones para el sistema nervioso y con el tiempo generar cáncer.

¿Por qué es tan adictiva esta práctica?

Los condones con sabores cuentan con una resina sintética de poliuretano, que permite darles durabilidad y estiramiento, pero que al ser hervidos liberan compuestos como el etilenglicol, que genera la sensación de placer o actividad durante unas horas al ser inhalado.

Y si bien, este proceso también se podría hacer con condones normales, los que tienen sabores cuentan con sustancias aromáticas que se liberan al hervirse y mejoran la sensación, que es muy similar a la que se vive con el pegamento.

Según las investigaciones, esta practica no ha salido de India y por eso se hace el llamado a todos para que no se expanda, ya que tiene serias complicaciones para la salud. Eso sí, sin afectar el uso del condón como método de cuidado sexual, ya que su implementación habitual no representa ningún riesgo.

