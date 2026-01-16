Pipe Bueno estalló con un seguidor tras comentarios sobre su "maldición" con las fotos

Durante los últimos años, Pipe Bueno ha sido encasillado dentro de una supuesta 'maldición', la cual consiste en que las celebridades con las que se ha tomado fotos han fallecido, situación que el artista se ha tomado con humor, hasta lo sucedido con Yeison Jiménez.

Es bien sabido que los dos cantantes de música popular eran muy cercanos, colaboraron en repetidas oportunidades y se encontraron en muchas tarimas en Colombia, razón por la cual es muy normal que tengan muchas fotos a lo largo de sus carreras.

Ahora, con la muerte de Jiménez, algunos de sus seguidores volvieron a insistir con el tema, llevando a que Pipe estallara y terminara respondiendo con agresividad uno de los comentarios que hacía referencia a estas casualidades, sin respetar el duelo que estaba viviendo.

Pipe Bueno estalló tras comentario

En una de las publicaciones donde Pipe Bueno mostró su dolor por la muerte de su colega y amigo, un seguidor le pidió que no se tomara más fotos. "Pipe # no más fotos", haciendo referencia directa a lo que pasó con Yeison.

RELACIONADO Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración sobre su homenaje póstumo en Manzanares

"Comé mier#$ hermano. No me jodás la vida en este momento", escribió enfurecido. Su reacción generó cientos de respuestas, razón por la cual terminó borrando el video que había publicado recordando a su compañero de profesión.

Pipe Bueno y lo que ha dicho sobre su maldición

En una reciente entrevista, Pipe Bueno se refirió a esta situación y lo tomó con humor, considerando que las fotos que se tomó fueron simples casualidades de la vida. En diálogo con el pódcast 'Por La Ventana' explicó lo que pensaba sobre lo que se decía en redes.

"En estos días me dio risa porque alguien montó un collage, que además lo voy a pedir porque esa es la causa y la respuesta. Un collage de la misma persona con doce fotos conmigo, la voy a publicar para decir 'vea perros que eso no pasa, esta es la prueba'", dijo en medio de risas.

En redes sociales circula una foto donde Pipe Bueno está acompañado por famosos que fallecieron como Darío Gómez, Vicente Fernández, Legarda, Jota Mario Valencia, Diomedes Díaz, Martín Elías, entre otros.