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Se tomará una decisión que podría causar revuelo en La Casa de los Famosos Colombia: ¿por qué?

Todo surgió a raíz del nuevo liderazgo que se definió en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
11:11 a. m.
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El lunes 23 de marzo, como habitualmente ocurre, se conoció un nuevo líder en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En esta ocasión, el liderazgo se lo ganó Juanda Caribe y, por lo tanto, pudo abrir la 'Caja de Pandora'.

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Fue así como conoció que, al igual que los líderes anteriores, tendrá un beneficio para espiar a sus compañeros durante siete minutos y liderar el 'brunch'.

Pero, además, Juanda Caribe abrió otro cofre y, con las instrucciones de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quedó claro que próximamente se tendrá que tomar una decisión clave.

¿Ya se sabe cuál es la decisión que se tomaría en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Al abrir el segundo cofre por ser el líder de la semana, Juanda Caribe se encontró con un sobre amarillo.

Sin embargo, se enteró de que no podía abrirlo, sino que únicamente le correspondía llevarlo a la sala para que sus compañeros se dieran cuenta de que hay un 'as bajo lo manga'.

De esa manera, el sobre amarillo podrá abrirse únicamente cuando el 'jefe' o Carla Giraldo lo autoricen y, teniendo en cuenta la instancia en la que se encuentra la competencia, podría ser determinante en el número de participantes o, incluso, en la placa.

¿Qué será lo que sucederá? Entérese en la App del Canal RCN y en la señal principal.

¿Quién fue el último eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la noche del domingo 22 de marzo, Juan Palau abandonó para siempre La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El cantante ingresó a la sala de eliminación junto a 'Campanita', Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juan Carlos Arango y Juanda Caribe, pero fue el menos votado con un 7.66%.

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Mientras tanto, los otros participantes obtuvieron los siguientes porcentajes:

  • Alejandro Estrada: 32,93%.
  • Tebi Bernal: 18,71%.
  • Juanda Caribe: 17,54%.
  • Juancho Arango: 12,18%.
  • 'Campanita': 10,98%.

 

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