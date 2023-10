¿A favor de Shakira? Padres de Clara Chía no estarían de acuerdo con la relación con Gerard Piqué

Para nadie es un secreto que Gerard Piqué se ha convertido en un foco de información para todos los medios de farándula en el mundo, puesto que todas las acciones que ha realizado el exjugador del Barcelona han hecho que los seguidores de Shakira y la mayoría de cibernautas tengan una reacción.

En esta oportunidad, Gerard Piqué vuelve a ser noticia y no precisamente por culpa de Shakira, sino por Clara Chía, su actual pareja, puesto que todo parece indicar que el catalán sería el gran culpable de que la joven este distancia de sus padres, quienes no estarían de acuerdo con la relación de la publicista con el excapitán del Barcelona.

De acuerdo con lo informado por Jordi Martín, periodista de España y encargado de exponer cada detallado de la separación de Gerard Piqué y Shakira, los progenitores de Clara Chía no estarían de acuerdo con la relación que su hija tiene con el exjugador del Barcelona, considerando que fue señalada de la ruptura entre la colombiana y el catalán.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía (…) Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, aseguró el periodista en conversaciones con TVNotas.

Esta información dada a conocer en los últimos días, confirman lo declarado por los medios de España, quienes afirman que los padres de Clara Chía son de Barcelona y han tenido conocimiento de la vida nocturna de Gerard Piqué antes de que iniciara su relación con la publicista.

Hasta el momento, ni Clara Chía ni Gerard Piqué se han pronunciado sobre esta nueva polémica que hacen que las celebridades vuelvan a estar en el foco de todos los medios de comunicación especializados en farándula.

Gerard Piqué podría terminar con Clara Chía

La reconocida astróloga Mhoni Vidente, reveló unas predicciones que finiquitarían la relación entre Piqué y Chía. El campeón de tres Champions League conocería a una mexicana relacionada con la King League Américas, la cual le 'robaría' el corazón.

“Tanto que les echa a los mexicanos y mexicanas y él se queda con una mexicana”, señaló la médium, quien dijo que Piqué dejaría a su pareja actual, por una artista que tiene entre los 25 y 28 años.