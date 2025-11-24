CANAL RCN
Influencers aseguran que Blessd y Pirlo habrían tenido vínculos con mujeres trans

La polémica entre Blessd y Pirlo continúa, y esta vez varias influencers decidieron compartir su punto de vista sobre el tema.

noviembre 24 de 2025
06:02 p. m.
La polémica entre Blessd y Pirlo ha desatado un intenso debate en redes sociales, generando múltiples reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

¿De qué se trata la disputa entre Pirlo y Blessd?

Todo comenzó cuando Pirlo lanzó un tema musical en el que expone diversas situaciones personales y, según él, revela detalles sobre la vida privada de Blessd. Lo que más llamó la atención fue la afirmación de que el cantante paisa habría tenido una relación con una mujer trans llamada Samantha.

Además, Pirlo aseguró que Bad Bunny y Feid estarían molestos y que incluso el antioqueño habría tenido un altercado físico con Benito. Estas declaraciones avivaron rumores y especulaciones entre los seguidores del género urbano.

¿Qué dijo Melissa Gutiérrez sobre la polémica entre Pirlo y Blessd?

A través de sus redes sociales, la influencer Melissa Gutiérrez, quien participó en La casa de los famosos Colombia, también dio su opinión sobre la controversia.

En un primer momento, Melissa le comentó a su amiga trans, llamada Laura, que “ahora están de moda” y señaló que mientras muchas mujeres cisgénero temen que otra mujer les quite la pareja, pero en realidad, las mujeres trans son quienes están ocupando ese lugar.

Por su parte, Laura, afirmó que muchos hombres ya han tenido experiencias con mujeres trans y aseguró que tanto Pirlo como Blessd habrían vivido encuentros con la misma persona mencionada.

El 99% de los hombres del mundo entero ha tenido un momento de su vida homosexual, entonces no digan que no, destacó Laura.

