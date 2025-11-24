Blessd regaló una casa en pleno concierto en Bogotá: así fue el emotivo momento

El cantante antioqueño Blessd protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su carrera durante su presentación del 22 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá. Ante miles de asistentes que llenaron el recinto para disfrutar de sus éxitos, el artista decidió detener el concierto para anunciar una sorpresa que nadie imaginaba: elegir al azar a una fanática del público y regalarle una vivienda.

El gesto, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, dejó al público atónito y añadió una carga emocional única a una noche ya de por sí inolvidable.

El cantante, que venía de interpretar varios de sus temas más reconocidos, bajó de la tarima para acercarse aún más a sus seguidores. Desde allí, tomó el micrófono y reveló que deseaba compartir un sueño con alguien del público, asegurando que quería cambiarle la vida a una persona como muestra de agradecimiento por el apoyo que ha recibido en los últimos años. Fue entonces cuando inició su búsqueda entre la multitud.

La elegida del público y la reacción que conmovió al país

Finalmente, Blessd seleccionó a una joven que no podía ocultar su sorpresa y felicidad al ser llamada al escenario. Frente a miles de espectadores, el cantante reiteró su intención de entregarle una casa, destacando que se trataba de un gesto sincero para retribuir el cariño de quienes lo han acompañado en su trayectoria.

“Eso no es nada para lo que se merecen. Creo que darles un sueño tan grande como una casa es algo muy chimba. Así que yo quiero un aplauso para ella”, expresó emocionado el artista, mientras el público respondía con gritos y aplausos. Luego, mirando a la joven, añadió: “Mi cielo, ahorita ya vamos a cuadrar todo. Disfrute de su casa, mi amor. Yo sé que le va a gustar mucho. Regálenme una bulla para ella”.

Un compromiso que va más allá del escenario

El antioqueño también anunció que su equipo se encargará de toda la logística necesaria para que la fanática pueda recibir su vivienda lo más pronto posible. Con este gesto, Blessd no solo reafirmó su conexión con el público, sino que también demostró su interés por impactar de manera positiva la vida de quienes lo siguen. La escena cerró con una ovación colectiva que quedó grabada como uno de los momentos más emotivos del concierto y de la música urbana en Colombia durante el año.