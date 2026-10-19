¡Cambio extremo! La Liendra mostró el antes y después de su transformación: así luce

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, sorprendió a sus seguidores al mostrar una transformación de imagen que cambió varios rasgos de su apariencia habitual.

El creador de contenido compartió el antes y el después en Instagram el domingo 19 de octubre, y su nuevo look generó comentarios divididos entre quienes aplaudieron el resultado y quienes prefirieron su imagen anterior.

¿Qué se hizo La Liendra en su cambio extremo?

La transformación no se limitó a un corte de cabello. En el video publicado en sus redes sociales, el influenciador mostró cómo pasó de una apariencia con algunas mechas amarillas y vello facial a un estilo renovado.

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Uno de los cambios más notorios fue el color del cabello: decidió teñírselo de rubio y acompañarlo con un corte diferente. También se arregló las cejas y tomó una decisión que llamó especialmente la atención de sus seguidores: se quitó tanto el bigote como la barba.

El resultado permitió comparar ambas versiones de Mauricio Gómez en una misma grabación. La ausencia del vello facial modificó notablemente su aspecto, por lo que ese detalle se convirtió en uno de los temas más comentados de la publicación.

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La transformación fue presentada como un cambio de imagen. En el video difundido no se anunció que se hubiera sometido a una cirugía estética.

¿Cómo reaccionaron las redes al nuevo look de La Liendra?

Las opiniones no tardaron en aparecer. Algunos usuarios celebraron que el creador de contenido dejara atrás el bigote y la barba, mientras otros hicieron bromas sobre su apariencia anterior.

Entre los comentarios destacados hubo mensajes como: “La mejor decisión quitarse el bigote y la barba” y “Como 10 años menos”. También aparecieron opiniones menos favorables, con usuarios que aseguraron que preferían cómo se veía antes.

La variedad de reacciones convirtió el cambio de imagen en tema de conversación entre sus seguidores, que compararon los detalles del cabello, las cejas y el rostro del influenciador.