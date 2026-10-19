CANAL RCN
Tendencias

¡Cambio extremo! La Liendra mostró el antes y después de su transformación: así luce

¡Cambio de imagen! La Liendra sorprendió a sus seguidores con un nuevo look.

La Liendra
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
07:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, sorprendió a sus seguidores al mostrar una transformación de imagen que cambió varios rasgos de su apariencia habitual.

El creador de contenido compartió el antes y el después en Instagram el domingo 19 de octubre, y su nuevo look generó comentarios divididos entre quienes aplaudieron el resultado y quienes prefirieron su imagen anterior.

¿Qué se hizo La Liendra en su cambio extremo?

La transformación no se limitó a un corte de cabello. En el video publicado en sus redes sociales, el influenciador mostró cómo pasó de una apariencia con algunas mechas amarillas y vello facial a un estilo renovado.

Exnovio de Karina García se mostró enamorado de otra mujer y desató reacciones
RELACIONADO

Exnovio de Karina García se mostró enamorado de otra mujer y desató reacciones

Uno de los cambios más notorios fue el color del cabello: decidió teñírselo de rubio y acompañarlo con un corte diferente. También se arregló las cejas y tomó una decisión que llamó especialmente la atención de sus seguidores: se quitó tanto el bigote como la barba.

El resultado permitió comparar ambas versiones de Mauricio Gómez en una misma grabación. La ausencia del vello facial modificó notablemente su aspecto, por lo que ese detalle se convirtió en uno de los temas más comentados de la publicación.

Shakira y el sorprendente mensaje a su expareja durante el cierre de su residencia en España
RELACIONADO

Shakira y el sorprendente mensaje a su expareja durante el cierre de su residencia en España

La transformación fue presentada como un cambio de imagen. En el video difundido no se anunció que se hubiera sometido a una cirugía estética.

¿Cómo reaccionaron las redes al nuevo look de La Liendra?

Las opiniones no tardaron en aparecer. Algunos usuarios celebraron que el creador de contenido dejara atrás el bigote y la barba, mientras otros hicieron bromas sobre su apariencia anterior.

Entre los comentarios destacados hubo mensajes como: “La mejor decisión quitarse el bigote y la barba” y “Como 10 años menos”. También aparecieron opiniones menos favorables, con usuarios que aseguraron que preferían cómo se veía antes.

"Karol G, desbloquéame bebé": Anuel lanza nueva canción con dedicatoria especial
RELACIONADO

"Karol G, desbloquéame bebé": Anuel lanza nueva canción con dedicatoria especial

La variedad de reacciones convirtió el cambio de imagen en tema de conversación entre sus seguidores, que compararon los detalles del cabello, las cejas y el rostro del influenciador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Disfraces más populares para el Halloween 2026, según la Inteligencia Artificial

Junior de Barranquilla

Invitado de honor: hincha expulsado por ir en chanclas al estadio estuvo en un palco del 'Palmaseca'

Medellín

Expopet llegará a Medellín en noviembre: fechas, actividades y más información

Otras Noticias

San Andrés

El impacto del decreto que expedirá el gobierno para delimitar el archipiélago de San Andrés

El Gobierno Nacional implementará una ley de 1978 para definir los espacios marítimos del archipiélago, tras disputas con Nicaragua.

Estados Unidos

Un muerto tras tiroteo en Columbus, Estados Unidos: esto se sabe del caso

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Columbus, el incidente se produjo en medio de una disputa entre varias personas.

Superintendencia de Transporte

¿Qué pasa si una aerolínea cancela su vuelo? Estos son los derechos que puede exigir el pasajero

Animales

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó convocados para visitar a Cúcuta: ¿Está James Rodríguez?