Esta fue la eliminada de MasterChef Celebrity este domingo 18 de octubre

La comediante Virginia Lizcano se despidió nuevamente de MasterChef Celebrity Colombia este domingo 18 de octubre, luego de no convencer a los jurados con su preparación en el reto de eliminación.

La participante presentó un sándwich de pollo apanado cuya técnica de cocción y falta de sabor terminaron pesando en la decisión de los chefs.

¿Por qué eliminaron a Virginia Lizcano de MasterChef Celebrity?

El reto de eliminación puso a prueba a los participantes con delantal negro: Virginia Lizcano, Paula Galindo, Robert Farah, Jimmy Vásquez y Julieta Piñeres. La consigna era preparar un sándwich con pan Bimbo, acompañado de un relleno, una salsa y una guarnición que convencieran al jurado.

Foto: Canal RCN

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Virginia bautizó su plato como ‘Sanguchito mental’. La preparación tenía pollo apanado con hojuelas, además de una ensalada de repollo, zanahoria y pepinillo con yogur griego, acompañada de papas.

Aunque la guarnición recibió comentarios favorables, el principal problema estuvo en el apanado del pollo. Los chefs identificaron fallas técnicas en el procedimiento y también señalaron que al plato le faltaba sabor. Durante la evaluación, le explicaron cómo debía realizar el empanizado para evitar ese tipo de errores.

La decisión significó una nueva salida para la comediante, quien había regresado al concurso apenas dos semanas antes. Su retorno se produjo después de que los participantes eligieran su preparación como la mejor en una dinámica que le permitió recuperar un lugar en la competencia.

¿Qué dijeron los participantes tras la salida de Virginia?

La eliminación estuvo acompañada de mensajes de apoyo y reacciones entre sus compañeros. Cuando Virginia se acercó al atril, Nicolás le pidió que gritara, pero ella respondió con un pequeño chillido que dio paso a un abrazo de Claudia Bahamón.

Tras conocer el resultado, recibió palabras de aliento de los jurados Belén y Jorge, quienes destacaron su personalidad. También hubo comentarios sobre su actitud durante los últimos días del concurso.

Mariana, una de sus amigas dentro de la competencia, manifestó que había notado a Virginia diferente y que parecía no sentirse bien. Aunque expresó tristeza por su salida, también dejó ver su preocupación por el estado de ánimo de la comediante.

Por su parte, Emmanuel Restrepo comentó que le parecía bien que quienes habían regresado recientemente fueran saliendo de la competencia, una frase que se sumó a las reacciones que dejó la eliminación.

¿Qué sigue para Virginia Lizcano tras MasterChef Celebrity?

Con esta salida, Virginia cierra su segunda participación en la temporada. Su paso por el programa estuvo marcado por el regreso inesperado y una despedida que terminó definida por aspectos técnicos de una preparación aparentemente sencilla: un sándwich.

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La comediante vuelve ahora a sus proyectos fuera de la cocina, mientras el concurso continúa con los participantes que siguen en carrera por el título.