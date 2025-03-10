CANAL RCN
Planetario de Bogotá anuncia cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre: aquí la información

Los cursos estarán dirigidos para niños entre 4 a 12 años durante la semana de receso escolar.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
04:55 p. m.
Las vacaciones de octubre se aproximan y los padres de familia ya se encuentran en búsqueda de diferentes actividades para poder disfrutar de experiencias únicas e inolvidables con los niños.



Cursos vacaciones para niños en la semana de receso

El Planetario de Bogotá junto al Instituto Distrital de las Artes se encuentran invitando a las familias a participar de una experiencia exclusiva por medio de los dos cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre de 2025.

El primer curso vacacional, apto para niños de 4 a 12 años, enseñará a los menores sobre biología y la vida en la tierra en el que se abordarán algunos conceptos sobre el microcosmos, cómo organizar a los seres vivos desde el más grande hasta el más pequeño y la vida de algunas especies en varios de los ecosistemas más extremos del planeta.

Este curso estará dividido en dos grupos, el primero será para menores de 4 a 7 años, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., y el segundo para niños de 8 a 12 años, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., durante los días 7,8 y 9 de octubre.

“El Planetario de Bogotá invita a los pequeños exploradores a embarcarse en una aventura biológica que les abrirá los ojos a la increíble diversidad de nuestro planeta”.

El segundo curso que estará disponible dará introducción a la astronomía en el que se explorarán algunos misterios del cosmos, la comprensión del cielo por parte de las civilizaciones antiguas, la ubicación de las estrellas y constelaciones, el lugar de la tierra en el universo, la física del cosmos y el universo en conjunto.

Este curso se dictará durante los días 7, 8, 9 y 10 octubre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y tendrá un aforo máximo de 35 personas.



¿Cuánto cuesta asistir a los cursos vacacionales del Planetario?

Según la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, los boletos oficiales para los dos cursos ya se encuentran disponibles por medio de la tiquetera TuBoleta oficial.

El curso de biología tendrá un valor de $100.000 más servicio, mientras que el curso de astronomía tendrá un valor de $175.000 más el servicio de la tiquetera.

